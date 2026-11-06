Группа Skyeng закроет часть бизнеса онлайн-школы Skypro

Группа Skyeng закроет часть бизнеса онлайн-школы SkyproЭто связано с тем, что длинные образовательные программы «с нуля до трудоустройства» перестали быть востребованными, считают эксперты
Группа Skyeng готовится прекратить обучение частных клиентов в онлайн-школе Skypro, которая специализируется на курсах дополнительного профессионального образования (ДПО). Об этом рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупной EdTech-компании и подтвердил собеседник, близкий к руководству компании. На сайте Skypro уже указано, что платформа не принимает новые заявки на обучение, убедился корреспондент «Ведомостей».
Skypro действительно прекращает набор новых студентов на программы ДПО и сосредоточится на завершении действующих образовательных программ, подтвердил «Ведомостям» представитель группы Skyeng. Те, кто уже проходит обучение на этих программах, смогут его продолжить в соответствии с условиями договора, добавил он. После завершения их обучения, по его словам, b2c-направление Skypro прекратит работу. Тем не менее группа сохранит b2b-направление, платформу Skypro, ее бренд и «будет следить за спросом на рынке дополнительного образования», уточнил представитель Skyeng.