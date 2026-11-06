Reuters: Иран через Катар передал США предложение по ядерной программе

В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на официальных американских лиц писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели, пока президент Дональд Трамп «расхваливал возможность дипломатического урегулирования», указано в материале.