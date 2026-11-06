Reuters: Иран через Катар передал США предложение по ядерной программе
Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный представитель иранской стороны.
По его словам, Тегеран готов обсуждать инициативу только после выполнения Вашингтоном семи требований. Американская сторона изучает документ, однако источник не стал раскрывать подробности предложения.
3 ноября сообщалось, что Катар рассчитывает получить в ближайшие 36 часов ответы Вашингтона и Тегерана на новое предложение, направленное на продвижение переговоров по урегулированию конфликта между странами. По данным собеседника агентства, посредники представили инициативу, призванную сдвинуть переговорный процесс с места.
В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на официальных американских лиц писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели, пока президент Дональд Трамп «расхваливал возможность дипломатического урегулирования», указано в материале.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что администрация Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, США хотят уничтожения ядерной программы Тегерана.