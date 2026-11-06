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Главная / Технологии /

Производители плат хотят страховать убытки от применения ряда материалов

В отрасли опасаются дополнительных трат из-за выхода из строя оборудования и срыва заказов
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

АНО «Консорциум печатных плат» (КПП) предложила установить ответственность за материальный ущерб, который могут понести производители печатных плат в случае выхода из строя оборудования, в том числе после применения российских материалов. Для покрытия таких убытков организация предлагает рассмотреть возможность использования механизмов страхования. Это следует из письма консорциума председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову, направленного 28 октября.

Копия есть у «Ведомостей», подлинность письма подтвердил представитель КПП. Бизнес-объединение, добавил он, также отправит предложение в Минпромторг.

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