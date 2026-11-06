Производители плат хотят страховать убытки от применения ряда материалов

АНО «Консорциум печатных плат» (КПП) предложила установить ответственность за материальный ущерб, который могут понести производители печатных плат в случае выхода из строя оборудования, в том числе после применения российских материалов. Для покрытия таких убытков организация предлагает рассмотреть возможность использования механизмов страхования. Это следует из письма консорциума председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову, направленного 28 октября.