Центробанк Мексики снизил ключевую ставку до 6,25%

27 октября «Ведомости» со ссылкой на доклад Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» писали, что политика центробанков в развитых и развивающихся странах после начала роста цен на энергоносители стала сильно различаться. На фоне опасений вторичных эффектов инфляции риторика ЦБ развитых стран резко ужесточилась. Ястребиный настрой сильнее всего вырос у ФРС США и Банка Англии, говорится в докладе. Также к числу ЦБ стран с наиболее жесткой политикой эксперты относят Норвежский банк, Резервные банки Австралии и Новой Зеландии, а с начала 2026 г. – и ЕЦБ.