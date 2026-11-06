Центробанк Мексики снизил ключевую ставку до 6,25%
Центробанк Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых. Решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении регулятора.
За снижение ставки проголосовали три члена совета управляющих, еще двое выступили за сохранение показателя на уровне 6,5%.
В Банке Мексики отметили, что инфляция продолжает замедляться, а спрос в экономике не создает дополнительного ценового давления. При этом годовая инфляция выросла с 3,42% в первой половине сентября до 3,62% в первой половине октября. Базовый показатель за этот период снизился с 3,79 до 3,78%.
Регулятор повысил прогноз общей инфляции на четвертый квартал 2026 г. с 3,5 до 3,7%. Теперь ЦБ ожидает ее возвращения к целевому уровню в 3% в четвертом квартале 2027 года. Среди факторов риска он назвал ослабление песо, геополитические конфликты, климатические условия и неопределенность экономической политики США.
27 октября «Ведомости» со ссылкой на доклад Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» писали, что политика центробанков в развитых и развивающихся странах после начала роста цен на энергоносители стала сильно различаться. На фоне опасений вторичных эффектов инфляции риторика ЦБ развитых стран резко ужесточилась. Ястребиный настрой сильнее всего вырос у ФРС США и Банка Англии, говорится в докладе. Также к числу ЦБ стран с наиболее жесткой политикой эксперты относят Норвежский банк, Резервные банки Австралии и Новой Зеландии, а с начала 2026 г. – и ЕЦБ.