Бюджет получил в октябре самые высокие нефтегазовые доходы за полтора года

Касаткин полагает, что стоимость нефти Brent на начало 2027 г. будет находится на уровне $90–110/барр., Urals – $80–100/барр. По его мнению, резкого увеличения добычи нефти в России не произойдет; объемы переработки и экспорта будут расти постепенно. Первоначальный ориентир НГД в 8,92 трлн руб., скорее всего, выполнен не будет, говорит эксперт. При этом обновленную оценку Минфина в 7,58 трлн руб. он считает реалистичной, так как для достижения этого уровня достаточно собрать по 571 млрд в ноябре и декабре. По прогнозу Касаткина, по итогам года объем НГД составит 7,8–8 трлн руб. Терешкин считает, что в ноябре и декабре объем НГД достигнет порядка 600 млрд руб. ежемесячно. Таким образом, до конца года бюджет получит 1,2 трлн руб., а итоговый размер нефтегазовых доходов составит около 7,7 трлн руб., указывает аналитик.