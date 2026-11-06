Бюджет получил в октябре самые высокие нефтегазовые доходы за полтора года

Бюджет получил в октябре самые высокие нефтегазовые доходы за полтора годаПри этом значительно увеличились и выплаты по демпферу
Федеральный бюджет в октябре получил самые высокие за последние полтора года нефтегазовые доходы (НГД) – 971,2 млрд руб., следует из опубликованной Минфином информации. Год назад показатель был ниже на 8,5% и составил 888,6 млрд. С начала 2026 г. близкие по объему поступления бюджет получил только в июле – 934 млрд руб.
При этом итоговый результат оказался ниже фактически полученного дохода. Только НДПИ в октябре принес 1,12 трлн руб. Последний раз сопоставимую сумму от этого налога бюджет получал в ноябре 2023 г. (1,2 трлн руб.). Также в октябре значительную часть поступлений обеспечил налог на дополнительный доход (НДД) – 358,6 млрд руб., следует из данных министерства. Этот показатель оказался выше результата прошлогоднего октября более чем на 9%, когда он составил 327,8 млрд руб.
Получая высокие доходы, параллельно бюджет понес и затраты: 415 млрд руб. Минфин выплатил в качестве топливного демпфера (механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внутренними и экспортными ценами. – «Ведомости»). Последний раз нефтеперерабатывающие компании получали больше этой суммы в апреле 2022 г. Тогда демпферные выплаты составили 450,3 млрд руб.
Цены на бензин в октябре перешли к снижению после ощутимого роста весной-летом. С начала года они увеличились более чем на 20% при общей инфляции чуть выше 6%. Средняя цена автомобильного бензина по состоянию на 26 октября составила 76,64 руб./л, опустившись c 20 октября на 1,63%. Неделей ранее его стоимость снизилась на 0,69%.
Суммарное отклонение фактически полученных НГД от ожидаемого месячного объема по итогам прошлого месяца составило -78,53 млрд руб. По оценке министерства, оно вызвано более низкими по сравнению с ожидаемыми поступлениями НДД.
Почему растут поступления
Цены на нефть и газ демонстрируют высокую волатильность на протяжении всего текущего года. В марте они выросли после начала конфликта США с Ираном и последовавшей за этим блокады Ормузского пролива, но к лету вновь перешли к снижению. Если в феврале средний уровень цены нефти сорта Urals составил $44,59/барр., то в апреле – $94,87/барр.; затем он опустился до $86,52/барр. в мае и $63,52/барр. в июне, следует из данных Минэка. Затем началась новая волна повышения цен. В сентябре и октябре Urals стоил $92,08/барр. и $101,46/барр. соответственно, следует из данных Минэка на основе оценок «Аргуса».
Главное влияние на НГД оказали высокие цены на нефть в сентябре (уплата налогов происходит с лагом в 1,5–2 месяца), говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Пока они «комфортные» даже после падения последних дней, отмечает он. Другой позитивный фактор – отмена санкций США на поставки российского дизеля по всему миру, считает Табах.
Экспортные цены на нефть в октябре выросли из-за очередной эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, говорят партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Добычу нефти в России при этом ограничивали ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также сложности с перевозками и экспортом сырья, отмечает Касаткин. При этом рекордные поступления бюджета объясняются не только дорогой нефтью, но и квартальными поступлениями НДД, уточняют эксперты. Рост внешних цен одновременно спровоцировал рекордный объем выплат по демпферу, поясняет гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Увеличение субсидий во многом объясняет отставание поступлений НГД в бюджет от показателя прошлого года, считает он. В ноябре объем субсидий может составить 340–410 млрд руб., прогнозирует Касаткин.
Прогнозы на конец года
Объем поступлений НГД до конца года будет зависеть от мировых цен на нефть, дисконта в цене Urals к стоимости Brent и динамики курса рубля, говорит Суверов.
Касаткин полагает, что стоимость нефти Brent на начало 2027 г. будет находится на уровне $90–110/барр., Urals – $80–100/барр. По его мнению, резкого увеличения добычи нефти в России не произойдет; объемы переработки и экспорта будут расти постепенно. Первоначальный ориентир НГД в 8,92 трлн руб., скорее всего, выполнен не будет, говорит эксперт. При этом обновленную оценку Минфина в 7,58 трлн руб. он считает реалистичной, так как для достижения этого уровня достаточно собрать по 571 млрд в ноябре и декабре. По прогнозу Касаткина, по итогам года объем НГД составит 7,8–8 трлн руб. Терешкин считает, что в ноябре и декабре объем НГД достигнет порядка 600 млрд руб. ежемесячно. Таким образом, до конца года бюджет получит 1,2 трлн руб., а итоговый размер нефтегазовых доходов составит около 7,7 трлн руб., указывает аналитик.
Суверов сомневается в исполнении плана по доходам в условиях возможного снижения цен на нефть из-за ожидаемой деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после победы демократов на промежуточных выборах в конгресс США.
Табах, в свою очередь, прогнозирует сохранение высоких доходов до самого конца года. По его оценке, бюджет получит больше 1 трлн руб. совокупно в ноябре и декабре.-С учетом данных за октябрь совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 312,63 млрд руб., сообщил Минфин. Операции будут проводиться в период с 9 ноября по 4 декабря 2026 г., в ежедневном эквиваленте 15,6 млрд руб.