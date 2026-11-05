Ученые зафиксировали сильнейшую с начала октября вспышку на Солнце

Место взрыва расположено недалеко от направления на Землю, ввиду чего выброшенная плазма может достичь нашей планеты, однако пока признаков такого выброса не наблюдалось. Специалисты считают, что сейчас на Солнце достаточно энергии для отдельных мощных взрывов, но не для продолжительной серии.