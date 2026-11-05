Ученые зафиксировали сильнейшую с начала октября вспышку на Солнце
На Солнце произошла вспышка класса M3.6, ставшая самой сильной с 10 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«В абсолютных величинах событие является скорее средним, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек весь последний месяц», – говорится в публикации.
Вспышка произошла в 21:33 мск в группе пятен под номером 4566. Она имеет небольшую площадь, но относится к высшему классу сложности, поэтому ученые не исключают новых взрывов.
Место взрыва расположено недалеко от направления на Землю, ввиду чего выброшенная плазма может достичь нашей планеты, однако пока признаков такого выброса не наблюдалось. Специалисты считают, что сейчас на Солнце достаточно энергии для отдельных мощных взрывов, но не для продолжительной серии.
5 ноября сообщалось, что одна из крупнейших в 2026 г. корональных дыр поперечным размером около 1 млн км сформировалась на Солнце. Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра из этой области в ночь на 7 ноября, что может вызвать магнитные бури.
29 октября Солнце выбросило крупный протуберанец. Его размер составил около 500 000 км. Событие зафиксировали сразу несколько космических телескопов.