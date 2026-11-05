Трамп потребовал передать голоса в Аляске республиканцу Дэну Салливану

На вечер 5 ноября демократы получают 247 мест в палате представителей, республиканцы – 153. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.