Трамп потребовал передать голоса в Аляске республиканцу Дэну Салливану
Голоса, отданные в штате Аляска за кандидатов-спойлеров на выборах в сенат США, следует передать республиканцу Дэну Салливану. С таким требованием выступил президент США Дональд Трамп.
«Результаты голосования за фальшивого Дэна Салливана, а также за другого «неудачника», которого демократы выдвинули в избирательный бюллетень, должны быть немедленно отданы настоящему Салливану», – написал он в Truth Social.
На голосовании в Аляске побеждает демократ Мэри Пелтола. Подсчет в этом штате продолжается, Пелтола лидирует и набирает 48,17% голосов, Салливан получает 47,88%. В выборах также принял участие Дэниель Салливан-младший, набравший 1,7% голосов.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали членов палаты представителей, сената, а также губернаторов штатов. По предварительным данным, республиканцы потерпели сокрушительное поражение. Члены Демократической партии победили в Техасе и Канзасе, которые традиционно выступали за республиканцев.
На вечер 5 ноября демократы получают 247 мест в палате представителей, республиканцы – 153. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.
Трамп признал поражение партии. Он объяснил, что республиканцы не потерпели бы поражение, если бы его имя было в избирательном бюллетене.