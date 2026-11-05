Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по Украине

Дмитриев также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп от лица Путина за посредничество при проведении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Он отметил, что она сыграла ключевую роль в координации данного процесса и эвакуации жителей города.