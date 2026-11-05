Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса», – сказал он.
Дмитриев также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп от лица Путина за посредничество при проведении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Он отметил, что она сыграла ключевую роль в координации данного процесса и эвакуации жителей города.
3 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что Мелания Трамп организует встречу представителей России и Украины в Белом доме. В администрации подчеркнули, что супруга американского лидера самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках.
5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и Дмитриев представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме.