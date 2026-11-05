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Главная / Политика /

Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по Украине

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса», – сказал он.

Дмитриев также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп от лица Путина за посредничество при проведении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Он отметил, что она сыграла ключевую роль в координации данного процесса и эвакуации жителей города.

3 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что Мелания Трамп организует встречу представителей России и Украины в Белом доме. В администрации подчеркнули, что супруга американского лидера самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и Дмитриев представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме.

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