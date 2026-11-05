Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,219+0,25%CHKZ15 000+0,33%VEON-RX85,1-3,19%IMOEX2 460,34+0,75%RTSI947,57+0,6%RGBI111,94-0,21%RGBITR776,79-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром»: заполненность ПХГ Европы к началу отбора составила 74,9%

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на начало сезона отбора составил 74,9%, что стало историческим минимумом, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. С 28 октября запасы газа в европейских хранилищах сокращаются.

На 28 октября заполненность ПХГ Германии, Нидерландов и Австрии была значительно ниже 70%. В Германии показатель составил 61,6%. По данным «Газпрома», страна впервые начала сезон отбора газа с такими низкими запасами, обновив исторический антирекорд.

Компания отметила, что 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора газа из европейских хранилищ достигли максимальных значений для этих дат за всю историю наблюдений. В «Газпроме» считают, что высокие темпы расходования запасов в начале сезона могут снизить максимальную суточную производительность ПХГ зимой и повысить риски для надежного газоснабжения потребителей.

1 ноября стало известно, что Германия не смогла достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 70%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября показатель составлял 61,17%.

30 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500 за 1000 куб. м в случае холодной зимы. Он связал такой сценарий с низкими запасами топлива. Ранее, 16 октября, Миллер сообщил об антирекордной для середины месяца заполненности европейских ПХГ на уровне 74,1%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте