«Газпром»: заполненность ПХГ Европы к началу отбора составила 74,9%

Компания отметила, что 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора газа из европейских хранилищ достигли максимальных значений для этих дат за всю историю наблюдений. В «Газпроме» считают, что высокие темпы расходования запасов в начале сезона могут снизить максимальную суточную производительность ПХГ зимой и повысить риски для надежного газоснабжения потребителей.