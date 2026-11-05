«Газпром»: заполненность ПХГ Европы к началу отбора составила 74,9%
На 28 октября заполненность ПХГ Германии, Нидерландов и Австрии была значительно ниже 70%. В Германии показатель составил 61,6%. По данным «Газпрома», страна впервые начала сезон отбора газа с такими низкими запасами, обновив исторический антирекорд.
Компания отметила, что 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора газа из европейских хранилищ достигли максимальных значений для этих дат за всю историю наблюдений. В «Газпроме» считают, что высокие темпы расходования запасов в начале сезона могут снизить максимальную суточную производительность ПХГ зимой и повысить риски для надежного газоснабжения потребителей.
1 ноября стало известно, что Германия не смогла достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 70%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября показатель составлял 61,17%.