Миллер заявил о рекордно низких запасах газа в хранилищах Европы
Запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на рекордно низком для середины октября уровне, а у стран Евросоюза (ЕС) остается все меньше времени для подготовки к зиме. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Российской энергетической недели (РЭН-2026).
«Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe. Для подготовки к зиме у стран ЕС остается все меньше времени», – сказал Миллер (цитата по ТАСС).
По его словам, Европа уже вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа (ПХГ) к зимнему. Об этом свидетельствуют сокращение объемов закачки и увеличение отбора газа. Глава «Газпрома» также отметил, что тенденция к сохранению высоких цен на европейском газовом рынке носит долгосрочный характер.
Миллер добавил, что с 1 по 14 октября в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии в отдельные дни объемы отбора газа из хранилищ уже превышали объемы закачки.
9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По оценкам американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), дефицит природного газа в ЕС предстоящей зимой может достичь 14 млрд куб. м, или около 7% потребности объединения. Этого объема достаточно для обеспечения от 10 млн до 12 млн европейских домохозяйств.