Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,218+0,24%MGTS1 3660%VEON-RX85,1-3,19%IMOEX2 460,67+0,76%RTSI947,69+0,61%RGBI111,94-0,21%RGBITR776,79-0,14%
Главная / Общество /

Кравцов: детские сады оснастят отечественными игрушками

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпросвещения России намерено обеспечить детские сады игрушками отечественного производства. В их числе будут разработки победителей конкурса «Родная игрушка», заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, такую задачу планируется реализовать в том числе в рамках программ капитального ремонта и строительства дошкольных учреждений. Министр отметил, что ведомство ставит цель максимально расширить использование российских игрушек в детских садах.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) писали, что продажи игрушек в России по итогам 2025 г. достигли 250 млрд руб. Это лишь на 4,2% больше по сравнению с позапрошлым годом. Получается, что темпы роста данного рынка снизились почти в два раза: в 2024 г. этот сегмент прибавил 9% до 240 млрд руб. Крупнейшей категорией в игрушках, по данным АИДТ, остаются конструкторы. На них приходится 16–18% продаж (около 40–45 млрд руб., или 22–28 млн наборов), остальное – на куклы, игрушечный транспорт, товары для малышей и дошкольников и проч. При этом самыми востребованными конструкторами сейчас являются пластмассовые наборы: они по итогам прошлого года обеспечили 70–75% продаж в этом сегменте.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь