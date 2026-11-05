Кравцов: детские сады оснастят отечественными игрушками

В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) писали, что продажи игрушек в России по итогам 2025 г. достигли 250 млрд руб. Это лишь на 4,2% больше по сравнению с позапрошлым годом. Получается, что темпы роста данного рынка снизились почти в два раза: в 2024 г. этот сегмент прибавил 9% до 240 млрд руб. Крупнейшей категорией в игрушках, по данным АИДТ, остаются конструкторы. На них приходится 16–18% продаж (около 40–45 млрд руб., или 22–28 млн наборов), остальное – на куклы, игрушечный транспорт, товары для малышей и дошкольников и проч. При этом самыми востребованными конструкторами сейчас являются пластмассовые наборы: они по итогам прошлого года обеспечили 70–75% продаж в этом сегменте.