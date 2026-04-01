Главная / Бизнес /

Темпы роста рынка игрушек в России снизились почти в два раза

При этом в стране увеличивается спрос на аналоги Lego
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Продажи игрушек в России по итогам 2025 г. достигли 250 млрд руб., подсчитали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Это, как говорят в этой организации, лишь на 4,2% больше по сравнению с позапрошлым годом. Получается, что темпы роста данного рынка снизились почти в два раза: в 2024 г. этот сегмент прибавил 9% до 240 млрд руб., напоминает ее представитель.

Крупнейшей категорией в игрушках, по данным АИДТ, остаются конструкторы. На них приходится 16–18% продаж (около 40–45 млрд руб., или 22–28 млн наборов), остальное – на куклы, игрушечный транспорт, товары для малышей и дошкольников и проч. При этом самыми востребованными конструкторами сейчас являются пластмассовые наборы: они по итогам прошлого года обеспечили 70–75% продаж в этом сегменте. В 2025 г. категория конструкторов в целом развивалась в том же темпе, что и весь рынок игрушек: в денежном выражении она прибавила 5–8%, говорят в АИДТ. А вот продажи в штуках, по словам ее представителя, наоборот, снизились. Абсолютные цифры он не раскрывает. Такую тенденцию он объясняет ростом средней цены на данную продукцию и смещением спроса в более доступные для потребителей каналы продаж, прежде всего в онлайн.

