Темпы роста рынка игрушек в России снизились почти в два раза

Крупнейшей категорией в игрушках, по данным АИДТ, остаются конструкторы. На них приходится 16–18% продаж (около 40–45 млрд руб., или 22–28 млн наборов), остальное – на куклы, игрушечный транспорт, товары для малышей и дошкольников и проч. При этом самыми востребованными конструкторами сейчас являются пластмассовые наборы: они по итогам прошлого года обеспечили 70–75% продаж в этом сегменте. В 2025 г. категория конструкторов в целом развивалась в том же темпе, что и весь рынок игрушек: в денежном выражении она прибавила 5–8%, говорят в АИДТ. А вот продажи в штуках, по словам ее представителя, наоборот, снизились. Абсолютные цифры он не раскрывает. Такую тенденцию он объясняет ростом средней цены на данную продукцию и смещением спроса в более доступные для потребителей каналы продаж, прежде всего в онлайн.