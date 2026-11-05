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Зеленский надеется на усиление помощи США после победы демократов

Анна Суслова
FILIP SINGER / ТАСС
FILIP SINGER / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что победа демократов на промежуточных выборах в конгресс США будет способствовать увеличению помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью программе ZDF Magazin Royale на телеканале ZDF.

«Они [демократы] говорят о возобновлении связей между Соединенными Штатами и Европой, которые несколько ослабли за последние годы. Без этих связей, без этих отношений очень тяжело противостоять [президенту России Владимиру] Путину», – сказал он.

Зеленский добавил, что благодарен республиканцам, но демократы «очень четко говорят о поддержке Украины и предоставлении ей помощи». Он также предположил, что усиление поддержки со стороны США окажет давление на президента России Владимира Путина.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 3 ноября. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По данным CNN, сейчас Демократическая партия получает 245 мест против 147 у республиканцев. Подсчет еще идет.

Ранее демократы предлагали выделить Киеву $15 млрд в рамках законопроекта о санкциях против России. При этом администрация президента США Дональда Трампа отказывалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. При этом 30 октября госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot на сумму около $2,1 млрд. В заявлении ведомства сказано, что Украина оплатит счет за счет взносов Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART.

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