Зеленский надеется на усиление помощи США после победы демократов

Ранее демократы предлагали выделить Киеву $15 млрд в рамках законопроекта о санкциях против России. При этом администрация президента США Дональда Трампа отказывалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. При этом 30 октября госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot на сумму около $2,1 млрд. В заявлении ведомства сказано, что Украина оплатит счет за счет взносов Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART.