Дмитриев назвал фейком сообщения о срыве дизельной сделки с США

По информации FT, два из трех танкеров с российским дизелем, первоначально направлявшихся в США, изменили маршруты. Судно Talisman направилось в Средиземное море, а Leruo указало пунктом назначения Бразилию. Третий танкер, Agioi Fanendes, продолжил движение в сторону американского побережья. Издание допустило, что поставки могут столкнуться с политическими и санкционными препятствиями.