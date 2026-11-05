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Дмитриев назвал фейком сообщения о срыве дизельной сделки с США

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал фейками сообщения о срыве российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива. Так он отреагировал на публикацию Financial Times, в которой говорится о возможных проблемах с реализацией договоренностей Москвы и Вашингтона.

По информации FT, два из трех танкеров с российским дизелем, первоначально направлявшихся в США, изменили маршруты. Судно Talisman направилось в Средиземное море, а Leruo указало пунктом назначения Бразилию. Третий танкер, Agioi Fanendes, продолжил движение в сторону американского побережья. Издание допустило, что поставки могут столкнуться с политическими и санкционными препятствиями.

27 октября вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке к отправке четвертого танкера с российским дизельным топливом в США. По его словам, договоренности президентов двух стран реализуются, несмотря на давление американских демократов.

16 октября Дмитриев заявил, что минфин США обратился к РФПИ за содействием в реализации сделки. Фонд должен был помочь с проведением платежей и решением организационных вопросов.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Первоначальный объем оценивался более чем в 300 000 т, еще 500 000 т предполагалось поставить в ноябре.

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