Путин назначил глав комиссий президентского совета по спорту

30 октября председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Чернышенко отвечать за национальные проекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В его полномочия войдут цифровизация государственного управления, развитие искусственного интеллекта, информационных технологий, связи и радиоэлектронной промышленности. Он также будет координировать деятельность Минцифры, Роскомнадзора и АНО «Цифровая экономика».