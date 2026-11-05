Путин назначил глав комиссий президентского совета по спорту
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителей комиссий Совета по развитию физической культуры и спорта. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Новые структуры образованы путем преобразования действовавших ранее межведомственных комиссий и рабочих групп, поэтому их руководители сохранили свои должности.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил комиссию по развитию физкультуры и спорта среди детей и молодежи. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назначен руководителем комиссии по адаптивной физической культуре и спорту.
Главой комиссии по развитию спортивной медицины стала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
- Комиссию по совершенствованию законодательства в спортивной сфере возглавил ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев, а по цифровизации – глава VK Владимир Кириенко.
Руководителем комиссии по безопасности остался первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев.
- Контрольную комиссию, как и прежде, возглавляет начальник контрольного управления президента Дмитрий Шальков.
30 октября председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Чернышенко отвечать за национальные проекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В его полномочия войдут цифровизация государственного управления, развитие искусственного интеллекта, информационных технологий, связи и радиоэлектронной промышленности. Он также будет координировать деятельность Минцифры, Роскомнадзора и АНО «Цифровая экономика».