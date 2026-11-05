Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,216+0,22%MGTS1 3660%VEON-RX85,1-3,19%IMOEX2 460,47+0,76%RTSI947,61+0,6%RGBI111,94-0,21%RGBITR776,79-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назначил глав комиссий президентского совета по спорту

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителей комиссий Совета по развитию физической культуры и спорта. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новые структуры образованы путем преобразования действовавших ранее межведомственных комиссий и рабочих групп, поэтому их руководители сохранили свои должности.

  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил комиссию по развитию физкультуры и спорта среди детей и молодежи. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назначен руководителем комиссии по адаптивной физической культуре и спорту.

  • Главой комиссии по развитию спортивной медицины стала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

  • Комиссию по совершенствованию законодательства в спортивной сфере возглавил ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев, а по цифровизации – глава VK Владимир Кириенко.

  • Руководителем комиссии по безопасности остался первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев.

  • Контрольную комиссию, как и прежде, возглавляет начальник контрольного управления президента Дмитрий Шальков.

30 октября председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Чернышенко отвечать за национальные проекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В его полномочия войдут цифровизация государственного управления, развитие искусственного интеллекта, информационных технологий, связи и радиоэлектронной промышленности. Он также будет координировать деятельность Минцифры, Роскомнадзора и АНО «Цифровая экономика».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь