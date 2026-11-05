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Джигурду внесли в базу ГУР Минобороны Украины

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Актера и кинорежиссера Никиту Джигурду внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это следует из информации, размещенной на портале базы.

На ресурсе говорится, что Джигурда поддерживает действия России. Указывается, что он, будучи уроженцем Киева и гражданином Украины, поддержал спецоперацию и приобрел российское гражданство.

3 ноября российского певца Shaman (Ярослава Дронова) также внесли в базу данных военной разведки Украины. Его сочли «главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в реестр ГУР Украины стала его поддержка действий российских властей на Украине, выступления в новых регионах. До этого в базу ГУР Украины попал российский телеведущий Леонид Якубович.

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