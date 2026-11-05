Джигурду внесли в базу ГУР Минобороны Украины

3 ноября российского певца Shaman (Ярослава Дронова) также внесли в базу данных военной разведки Украины. Его сочли «главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в реестр ГУР Украины стала его поддержка действий российских властей на Украине, выступления в новых регионах. До этого в базу ГУР Украины попал российский телеведущий Леонид Якубович.