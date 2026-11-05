Жанна Немцова заочно получила четыре года колонии по делу о фонде отца

Немцову признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов, сроком на восемь лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.