Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,241+0,43%BISVP10,2-1,45%BRZL1 178+1,55%IMOEX2 435,5-0,27%RTSI939,44-0,27%RGBI111,96-0,19%RGBITR776,97-0,11%
Главная / Общество /

Жанна Немцова заочно получила четыре года колонии по делу о фонде отца

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову (считается в России иноагентом), дочь политика Бориса Немцова, к четырем годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной в России организации. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Немцову признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов, сроком на восемь лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

По версии обвинения, Немцова с 2015 г. является соучредителем иностранной некоммерческой организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу (организация признана нежелательной на территории РФ)»). Несмотря на признание фонда нежелательным в России, она продолжила руководить его деятельностью.

В прокуратуре утверждают, что Немцова публиковала видеозаписи, в которых подчеркивала свою руководящую роль в организации, занималась ее финансированием и обеспечивала функционирование фонда.

Ранее в ходе судебных прений гособвинение запросило для Немцовой пять лет колонии общего режима и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 10 лет.

2 октября прокуратура Москвы направила уголовное дело Немцовой в суд. Организация, созданная в Германии в 2015 г., занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. В 2024 г. ее признали нежелательной в России.

В тот же день Минюст России включил Немцову в реестр иностранных агентов. Ведомство заявило, что она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовала в распространении материалов иноагентов.

17 сентября Немцову объявили в международный розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь