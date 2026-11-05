Жанна Немцова заочно получила четыре года колонии по делу о фонде отца
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову
Немцову признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов, сроком на восемь лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.
По версии обвинения, Немцова с 2015 г. является соучредителем иностранной некоммерческой организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу
В прокуратуре утверждают, что Немцова публиковала видеозаписи, в которых подчеркивала свою руководящую роль в организации, занималась ее финансированием и обеспечивала функционирование фонда.
Ранее в ходе судебных прений гособвинение запросило для Немцовой пять лет колонии общего режима и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 10 лет.
2 октября прокуратура Москвы направила уголовное дело Немцовой в суд. Организация, созданная в Германии в 2015 г., занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. В 2024 г. ее признали нежелательной в России.
В тот же день Минюст России включил Немцову в реестр иностранных агентов. Ведомство заявило, что она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовала в распространении материалов иноагентов.
17 сентября Немцову объявили в международный розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.