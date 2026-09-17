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Дочь Немцова объявили в международный розыск

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Жанна Немцова, дочь покойного политика Бориса Немцова, объявлена в международный розыск. Дело связано с организацией деятельности нежелательной организации, пишет «РИА Новости».

«Немцова Жанна Борисовна объявлена в международный розыск», – процитировало агентство слова судьи на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты на заочный арест Немцовой.

31 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Немцову на два месяца. Она обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной в России нежелательной). 17 сентября Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление предыдущей инстанции о заочном аресте Немцовой без изменения.

Немцова является соучредителем германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу» (организация признана нежелательной на территории РФ), основанного в ноябре 2015 г. после убийства ее отца в феврале того же года. В апреле 2024 г. Минюст включил фонд в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

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