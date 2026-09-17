Дочь Немцова объявили в международный розыск
Жанна Немцова, дочь покойного политика Бориса Немцова, объявлена в международный розыск. Дело связано с организацией деятельности нежелательной организации, пишет «РИА Новости».
«Немцова Жанна Борисовна объявлена в международный розыск», – процитировало агентство слова судьи на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты на заочный арест Немцовой.
31 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Немцову на два месяца. Она обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной в России нежелательной). 17 сентября Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление предыдущей инстанции о заочном аресте Немцовой без изменения.
Немцова является соучредителем германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу»