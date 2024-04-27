Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр нежелательных

«Феминистское антивоенное сопротивление» появилось после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В декабре того же года было включено в реестр иностранных агентов Минюста. Основательницу движения поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом) также признали иноагентом в январе 2023 г. 10 апреля 2024 г. стало известно, что Серенко объявили в розыск в России. По какой статье разыскивается активистка, неизвестно.