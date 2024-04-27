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Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр нежелательных

Ведомости

Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» (Feminist Antiwar Resistance, организация признана иноагентом в РФ) внесли в реестр нежелательных организаций, следует из данных Минюста России.

Датой включения в перечень указано 25 апреля. Организация стала 159-й в реестре нежелательных. В движении заявили, что сейчас находятся на связи с адвокатами в связи со включением в перечень.

«Феминистское антивоенное сопротивление» появилось после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В декабре того же года было включено в реестр иностранных агентов Минюста. Основательницу движения поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом) также признали иноагентом в январе 2023 г. 10 апреля 2024 г. стало известно, что Серенко объявили в розыск в России. По какой статье разыскивается активистка, неизвестно.

16 апреля в реестр нежелательных был включен немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom, признана нежелательной в РФ). Тогда в список нежелательных в России НПО также были включены немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» и украинская «Общественная организация Центр гражданских свобод» (все признаны нежелательными в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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