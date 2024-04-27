Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр нежелательных
Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» (Feminist Antiwar Resistance, организация признана иноагентом в РФ) внесли в реестр нежелательных организаций, следует из данных Минюста России.
Датой включения в перечень указано 25 апреля. Организация стала 159-й в реестре нежелательных. В движении заявили, что сейчас находятся на связи с адвокатами в связи со включением в перечень.
«Феминистское антивоенное сопротивление» появилось после начала спецоперации на Украине в 2022 г. В декабре того же года было включено в реестр иностранных агентов Минюста. Основательницу движения поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом) также признали иноагентом в январе 2023 г. 10 апреля 2024 г. стало известно, что Серенко объявили в розыск в России. По какой статье разыскивается активистка, неизвестно.
16 апреля в реестр нежелательных был включен немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom, признана нежелательной в РФ). Тогда в список нежелательных в России НПО также были включены немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» и украинская «Общественная организация Центр гражданских свобод» (все признаны нежелательными в РФ).