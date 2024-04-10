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МВД объявило в розыск поэтессу Дарью Серенко

Ведомости

МВД России объявило в розыск активистку и поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные розыскной базы ведомства.

В карточке говорится, что в розыск по уголовной статье объявлена Дарья Андреевна Серенко, родившаяся 23 января 1993 г. в Хабаровске. Статья, по которой заведено дело против поэтессы, не уточняется.

Минюст РФ внес Серенко в перечень иноагентов в январе 2023 г. По данным ведомства, активистка собирала средства в поддержку Украины, а также распространяла информацию об иноагенте. Кроме того, Серенко пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), утверждают в Минюсте. Также она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением», которое было признано иноагентом еще в декабре 2022 г.

9 апреля в розыск также был объявлен журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан иноагентом в РФ). Его разыскивают по уголовной статье, по какой именно – не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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