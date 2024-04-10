МВД объявило в розыск поэтессу Дарью Серенко
МВД России объявило в розыск активистку и поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные розыскной базы ведомства.
В карточке говорится, что в розыск по уголовной статье объявлена Дарья Андреевна Серенко, родившаяся 23 января 1993 г. в Хабаровске. Статья, по которой заведено дело против поэтессы, не уточняется.
Минюст РФ внес Серенко в перечень иноагентов в январе 2023 г. По данным ведомства, активистка собирала средства в поддержку Украины, а также распространяла информацию об иноагенте. Кроме того, Серенко пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), утверждают в Минюсте. Также она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением», которое было признано иноагентом еще в декабре 2022 г.
9 апреля в розыск также был объявлен журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан иноагентом в РФ). Его разыскивают по уголовной статье, по какой именно – не уточняется.