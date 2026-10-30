Как Госдума принимала еще один непростой бюджет в первом чтении

Бюджет из года в год «проще не становится», но текущая конструкция устойчива к любым сценариям, заверил депутатов вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он начал выступление с рассуждения о влиянии тарифов ЖКХ на инфляцию и, как следствие, расходы бюджетной системы. Этот вопрос требует предметного обсуждения, подчеркнул он. По его словам, 1 процентный пункт (п. п.) инфляции с учетом всей индексации, которая предусмотрена законодательством, дает порядка 400 млрд руб. дополнительных расходов по всей бюджетной системе. Также высокие тарифы косвенно влияют на решение ЦБ по ставке, каждый процентный пункт которой дает дополнительные 300–350 млрд руб. расходов, отметил Силуанов.