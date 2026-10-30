Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,201+1,43%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 496,26-1,2%RTSI974,73-0,97%RGBI112,29-0,2%RGBITR777,46-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Как Госдума принимала еще один непростой бюджет в первом чтении

Вопросы депутатов касались предпосылок роста доходов казны и источников покрытия дефицита
Дарья Мосолкина
Минфин очень серьезно относится к размеру дефицита бюджета и внимательно следит за ним, заверил депутатов вице-премьер, ­министр финансов Силуанов (на фото справа)
Минфин очень серьезно относится к размеру дефицита бюджета и внимательно следит за ним, заверил депутатов вице-премьер, ­министр финансов Силуанов (на фото справа) / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Бюджет из года в год «проще не становится», но текущая конструкция устойчива к любым сценариям, заверил депутатов вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он начал выступление с рассуждения о влиянии тарифов ЖКХ на инфляцию и, как следствие, расходы бюджетной системы. Этот вопрос требует предметного обсуждения, подчеркнул он. По его словам, 1 процентный пункт (п. п.) инфляции с учетом всей индексации, которая предусмотрена законодательством, дает порядка 400 млрд руб. дополнительных расходов по всей бюджетной системе. Также высокие тарифы косвенно влияют на решение ЦБ по ставке, каждый процентный пункт которой дает дополнительные 300–350 млрд руб. расходов, отметил Силуанов.

Он также напомнил, что в первом чтении Госдума рассматривает только «концепцию» бюджета, более предметная его проработка состоится уже ко второму чтению.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте