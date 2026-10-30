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Главная / Бизнес /

Аналитики ожидают сохранения высокой цены на золото как минимум до 2030 года

Этому будут способствовать высокий спрос в условиях геополитической напряженности и рост ставок центробанков
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средняя цена на золото в мире не опустится ниже $4000 за тройскую унцию как минимум до 2030 г. Такой прогноз приведен в обзоре консалтинговой компании Kept, с которым ознакомились «Ведомости». Авторы обзора рассматривают два сценария. Первый предполагает сохранение текущей геополитической ситуации в мире и высоких цен на энергоносители, а также дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США. Во втором сценарии предполагается прогресс в урегулировании ключевых геополитических конфликтов и пауза в повышении процентной ставки ФРС США.

В первом сценарии средняя цена на золото, по прогнозу аналитиков Kept, в этом году составит $4523 за унцию, что на 31,5% больше показателя прошлого года, во втором – $4560 за унцию (+33%), следует из обзора. В 2025 г. металл подорожал на 44% до $3439 за унцию.

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