Аналитики ожидают сохранения высокой цены на золото как минимум до 2030 года

Аналитики ожидают сохранения высокой цены на золото как минимум до 2030 годаЭтому будут способствовать высокий спрос в условиях геополитической напряженности и рост ставок центробанков
Средняя цена на золото в мире не опустится ниже $4000 за тройскую унцию как минимум до 2030 г. Такой прогноз приведен в обзоре консалтинговой компании Kept, с которым ознакомились «Ведомости». Авторы обзора рассматривают два сценария. Первый предполагает сохранение текущей геополитической ситуации в мире и высоких цен на энергоносители, а также дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США. Во втором сценарии предполагается прогресс в урегулировании ключевых геополитических конфликтов и пауза в повышении процентной ставки ФРС США.
В первом сценарии средняя цена на золото, по прогнозу аналитиков Kept, в этом году составит $4523 за унцию, что на 31,5% больше показателя прошлого года, во втором – $4560 за унцию (+33%), следует из обзора. В 2025 г. металл подорожал на 44% до $3439 за унцию.