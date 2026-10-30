Аналитики ожидают сохранения высокой цены на золото как минимум до 2030 года

Средняя цена на золото в мире не опустится ниже $4000 за тройскую унцию как минимум до 2030 г. Такой прогноз приведен в обзоре консалтинговой компании Kept, с которым ознакомились «Ведомости». Авторы обзора рассматривают два сценария. Первый предполагает сохранение текущей геополитической ситуации в мире и высоких цен на энергоносители, а также дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США. Во втором сценарии предполагается прогресс в урегулировании ключевых геополитических конфликтов и пауза в повышении процентной ставки ФРС США.