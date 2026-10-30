«НМ-тех», возможно, перешел под контроль Объединенной микроэлектронной компании

19 октября 2026 г. уставный капитал ООО «НМ-тех» увеличился с 288,4 млрд до 398,8 млрд руб., следует из выписки ЕГРЮЛа, с которой ознакомились «Ведомости». В тот же день в реестр были внесены сведения о двух участниках или учредителях юридического лица, имена которых не раскрываются. Кроме того, 7 октября 2026 г. в ЕГРЮЛе появилась запись о наличии корпоративного договора, который вносит ограничения в условия отчуждения долей (акций), но его суть не уточняется.