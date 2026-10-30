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Главная / Технологии /

«НМ-тех», возможно, перешел под контроль Объединенной микроэлектронной компании

Обе компании синхронно увеличили уставный капитал на идентичную сумму
Дарья Соловьева
Анна Устинова
До 2030 г. на развитие ОМК могут выделить совокупно примерно 1 трлн руб.
До 2030 г. на развитие ОМК могут выделить совокупно примерно 1 трлн руб. / Алексей Орлов / Ведомости

Зеленоградский производитель микроэлектроники ООО «НМ-тех» вошел в периметр ООО «Интегральные системы», на базе которого формируется ОМК. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, связанный с микроэлектронным бизнесом. Два собеседника «Ведомостей» в радиоэлектронных предприятиях подтвердили связь синхронных докапитализаций в «НМ-техе» и «Интегральных системах» со сделкой.

19 октября 2026 г. уставный капитал ООО «НМ-тех» увеличился с 288,4 млрд до 398,8 млрд руб., следует из выписки ЕГРЮЛа, с которой ознакомились «Ведомости». В тот же день в реестр были внесены сведения о двух участниках или учредителях юридического лица, имена которых не раскрываются. Кроме того, 7 октября 2026 г. в ЕГРЮЛе появилась запись о наличии корпоративного договора, который вносит ограничения в условия отчуждения долей (акций), но его суть не уточняется.

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