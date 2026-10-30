В Москве прошел саммит «Россия – Африка», собравший делегации почти 50 стран

В Москве прошел саммит «Россия – Африка», собравший делегации почти 50 странВладимир Путин и его коллеги обсудили, каким может быть взаимодействие России с государствами континента
В Кремле 29 октября состоялся третий саммит «Россия – Африка», который собрал делегации 48 из 54 африканских стран. Он проходил под девизом «За мир, безопасность и развитие». На высшем уровне в Москве было представлено более 20 государств. В завершение саммита приняли итоговую декларацию и декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий ИИ.
Саммит состоял из двух частей, которые суммарно продлились более восьми часов. В первой выступили главы государств. Вторая часть саммита продолжилась за закрытыми дверями в формате рабочего завтрака. Помощник президента Юрий Ушаков до этого говорил, что в этой части предполагается обмен мнениями по повестке саммита. Первую же часть саммита открывали выступления Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе – именно эта страна председательствует сейчас в Африканском союзе.