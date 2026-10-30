В Москве прошел саммит «Россия – Африка», собравший делегации почти 50 стран

Саммит состоял из двух частей, которые суммарно продлились более восьми часов. В первой выступили главы государств. Вторая часть саммита продолжилась за закрытыми дверями в формате рабочего завтрака. Помощник президента Юрий Ушаков до этого говорил, что в этой части предполагается обмен мнениями по повестке саммита. Первую же часть саммита открывали выступления Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе – именно эта страна председательствует сейчас в Африканском союзе.