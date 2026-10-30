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В Москве прошел саммит «Россия – Африка», собравший делегации почти 50 стран

Владимир Путин и его коллеги обсудили, каким может быть взаимодействие России с государствами континента
Елена Мухаметшина
Глеб Мишутин
Нурлан Гасымов
Владимир Путин убедился в искреннем стремлении Африки к укреплению сотрудничества с Россией
Владимир Путин убедился в искреннем стремлении Африки к укреплению сотрудничества с Россией / Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле 29 октября состоялся третий саммит «Россия – Африка», который собрал делегации 48 из 54 африканских стран. Он проходил под девизом «За мир, безопасность и развитие». На высшем уровне в Москве было представлено более 20 государств. В завершение саммита приняли итоговую декларацию и декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий ИИ.

Саммит состоял из двух частей, которые суммарно продлились более восьми часов. В первой выступили главы государств. Вторая часть саммита продолжилась за закрытыми дверями в формате рабочего завтрака. Помощник президента Юрий Ушаков до этого говорил, что в этой части предполагается обмен мнениями по повестке саммита. Первую же часть саммита открывали выступления Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе – именно эта страна председательствует сейчас в Африканском союзе.

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