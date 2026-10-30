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Пределы управляемости

Развитие людей пришло в столкновение с их воспроизводством
Андрей Быстрицкий , председатель клуба «Валдай»

Возможно, мы совсем не понимаем, насколько изменился мир. И потому можем даже не успеть испугаться того, что произойдет. Точнее, происходит уже. Похоже, привычные нам формы самовоспроизводства общества исчезнут, не исключено, навсегда. И ключевую роль сыграет цифровая трансформация, идущая прямо сейчас. Мировые политические силы борются за контроль над ней.

А возможно еще, при этом происходит такая трансформация личности человека, что современным обществам не выжить. Дело в том, что общества как таковые – их культура, цивилизационные черты, им присущие, – возникают как следствие социализации человека. Грубо говоря, человека воспитывает семья, школа, различные социальные институты, медиа, в общем, все социальное пространство, в котором человек растет, живет и в конечном счете умирает.

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