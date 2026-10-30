Собянин сообщил об уничтожении 22 беспилотников на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще 22 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По его данным, в 23:06 и 23:07 мск были уничтожены по пять БПЛА. Позднее, в 23:35 мск, Собянин сообщил о перехвате еще 12 дронов. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 29 октября российские средства ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Собянина, в сторону Московского региона направлялись 613 БПЛА. На фоне атак временно ограничивалась работа столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита «Россия – Африка» столкнулись с трудностями при прибытии в Москву из-за атак украинских беспилотников. Представитель Кремля подчеркнул, что все участники мероприятия «отдают себе отчет» в действиях Украины на фоне проведения столь масштабного международного форума.