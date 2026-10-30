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Собянин сообщил об уничтожении 22 беспилотников на подлете к Москве

Антон Потоков

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще 22 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По его данным, в 23:06 и 23:07 мск были уничтожены по пять БПЛА. Позднее, в 23:35 мск, Собянин сообщил о перехвате еще 12 дронов. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 29 октября российские средства ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Собянина, в сторону Московского региона направлялись 613 БПЛА. На фоне атак временно ограничивалась работа столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита «Россия – Африка» столкнулись с трудностями при прибытии в Москву из-за атак украинских беспилотников. Представитель Кремля подчеркнул, что все участники мероприятия «отдают себе отчет» в действиях Украины на фоне проведения столь масштабного международного форума.

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