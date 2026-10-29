Песков прокомментировал атаки ВСУ во время саммита «Россия – Африка»
Участники форума «Россия-Африка» столкнулись с трудностями при прилете в Москву на фоне украинских атак на столицу. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Многие были в курсе, многие испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлились в "Шереметьево" вместо "Внуково"», – сказал он.
Песков подчеркнул, что все участники «отдают себе отчет» в действиях Украины на фоне такого масштабного мероприятия, как форум «Россия-Африка».
В ночь на 29 октября силы ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами России. Ограничивалась работа аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА.
29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами африканского континента. Он отметил, что достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества.