Песков прокомментировал атаки ВСУ во время саммита «Россия – Африка»

29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами африканского континента. Он отметил, что достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества.