Путин провел встречу с президентом Республики Конго
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях форума «Россия – Африка». Об этом сообщили в Кремле.
Путин отметил, что отношения между Россией и Конго развиваются успешно, а диалог между странами происходит на постоянной основе. Он добавил, что торгово-экономические связи между странами, а также научно-техническое и гуманитарное сотрудничество расширяются.
Путин напомнил, что в прошлом году между Россией и Конго было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и в Москве уже завершены процедуры для его вступления в силу.
На встрече также присутствовали министр финансов России Антон Силуанов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков и др.
До этого на полях форума «Россия – Африка» Путин также провел встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. В ходе переговоров он отметил, что экономическое сотрудничество развивается, однако в некоторых сферах странам еще предстоит работа. По словам российского лидера, одной из важных задач является диверсификация отношений России и Намибии в экономике.
25 октября Ушаков сообщил, что 29 октября Путин планирует провести переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.