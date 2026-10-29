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Путин провел встречу с президентом Республики Конго

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях форума «Россия – Африка». Об этом сообщили в Кремле.

Путин отметил, что отношения между Россией и Конго развиваются успешно, а диалог между странами происходит на постоянной основе. Он добавил, что торгово-экономические связи между странами, а также научно-техническое и гуманитарное сотрудничество расширяются.

Путин напомнил, что в прошлом году между Россией и Конго было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и в Москве уже завершены процедуры для его вступления в силу.

На встрече также присутствовали министр финансов России Антон Силуанов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков и др.

До этого на полях  форума «Россия – Африка» Путин также провел встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. В ходе переговоров он отметил, что экономическое сотрудничество развивается, однако в некоторых сферах странам еще предстоит работа. По словам российского лидера, одной из важных задач является диверсификация отношений России и Намибии в экономике.

25 октября Ушаков сообщил, что 29 октября Путин планирует провести переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.

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