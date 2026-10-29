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Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, в том числе золота. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает введение налога на дополнительные доходы добывающих компаний, возникающие вследствие благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Средства планируется направлять в федеральный бюджет.

Согласно законопроекту, сверхдоходом будет считаться прирост стоимости добытого полезного ископаемого в случае, если его средняя рублевая цена на мировом рынке за налоговый период превысит аналогичный показатель 2025 г. не менее чем на 10%.

Общая ставка налога составит 30%, для золотодобывающих компаний предусмотрена пониженная ставка в размере 20%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект о налоге на сверхдоходы был поддержан депутатами единогласно.

29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За документ проголосовали 372 депутата, 51 воздержался, против не выступил никто. Всего в голосовании приняли участие 423 парламентария.

Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит в оба года составит 1,9% ВВП.

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