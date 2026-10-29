Умер звезда «Людей Икс» и «Звездного пути» Патрик Стюарт
Умер английский актер Патрик Стюарт, известный ролью профессора Чарльза Ксавьера в фильмах «Люди Икс». Ему было 86 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-секретаря актера Келли Буш Новак.
По словам Новак, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Он долго боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией.
Стюарт родился в 1940 г. в городе Мирфилде в графстве Йоркшир в Англии. В 26 лет он стал членом Королевской шекспировской труппы. Он также работал в Национальном театре в Лондоне. Помимо роли в «Людях Икс», Стюарт также известен как капитан Жан-Люк Пикар в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» и менестрель Герни Халлек в работе режиссера Дэвида Линча «Дюна» (1984).