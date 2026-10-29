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Путин в Кремле провел встречу с президентом Бурунди

Анна Суслова
Евгений Мессман/ТАСС
Евгений Мессман/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«У нас есть возможности, у нас есть природные ресурсы, капитал, у нас очень динамичная молодежь. И что нам не хватает, так это финансов и технологий для создания базовой инфраструктуры... Но, я думаю, что вместе мы можем идти вперед», – сказал Ндайишимийе в ходе встречи.

Президент Бурунди добавил, что надеется, что страны смогут создать взаимовыгодные условия для партнерства и привлечь больше инвестиций. Он отметил поддержку, которую оказывает Россия Бурунди и другим странам Африки в вопросе их стремления к независимости, а также выразил благодарность за то, что РФ выступает за участие стран Африки в Совбезе ООН.

Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений России и Бурунди. Он добавил, что странам стоит обсудить не только политическую, но и экономическую составляющую этих отношений.

Президент России также поздравил Ндайишимийе с присвоением звания почетного доктора Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН). «Примите, пожалуйста, мои самые наилучшие по этому поводу поздравления», – сказал Путин.

29 октября Путин также провел встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В ходе встреч главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

25 октября Ушаков сообщил, что 29 октября Путин планирует провести переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.

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