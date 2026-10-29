Путин в Кремле провел встречу с президентом Бурунди

«У нас есть возможности, у нас есть природные ресурсы, капитал, у нас очень динамичная молодежь. И что нам не хватает, так это финансов и технологий для создания базовой инфраструктуры... Но, я думаю, что вместе мы можем идти вперед», – сказал Ндайишимийе в ходе встречи.