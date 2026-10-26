Ушаков рассказал о графике встреч Путина с лидерами стран Африки

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов сообщил «Ведомостям», что саммит «Россия – Африка» – это уже устоявшаяся традиция. Его проведение раз в три года объясняется тем, что для России Африка – это имеющий огромное значение геополитический партнер, так как африканский континент является заметной частью «мирового большинства», отметил Кортунов.