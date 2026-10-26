Ушаков рассказал о графике встреч Путина с лидерами стран Африки
Президент России Владимир Путин проведет 24 двусторонние встречи с лидерами африканских стран в рамках саммита «Россия – Африка» и Форума стран – экспортеров газа. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, 27 октября встречи пройдут в рамках Форума стран – экспортеров газа. На саммите «Россия – Африка» 28 октября Путин встретится с президентами Египта и Республики Конго, а также премьер-министром Эфиопии.
На 29 октября запланированы переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.
Ушаков отметил, что график саммита составили так, чтобы Путин мог встретиться со всеми лидерами стран, которые приедут на форум. Это позволит обсудить развитие отношений России с каждой из них.
Саммит «Россия – Африка» – это формат встреч на высшем уровне между лидерами РФ и государствами африканского континента, направленный на укрепление политических, экономических, научно-технических и гуманитарных связей. Мероприятие пройдет 28–29 октября в Москве.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов сообщил «Ведомостям», что саммит «Россия – Африка» – это уже устоявшаяся традиция. Его проведение раз в три года объясняется тем, что для России Африка – это имеющий огромное значение геополитический партнер, так как африканский континент является заметной частью «мирового большинства», отметил Кортунов.