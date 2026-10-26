Как будет проходить саммит «Россия – Африка»В Москву приедут представители 48 стран Африки
- Как будет проходить форум
- Саммит «Россия-Африка» и две пленарки
- О значении саммита
В Москве 28–29 октября пройдет третий саммит «Россия – Африка». На полях саммита Владимир Путин проведет более 20 двусторонних встреч. В саммите примут участие представители 48 из 54 стран Африки, причем 22 страны будут представлены на уровне глав государств.
Как будет проходить форум
«Друзья мои, у нас горячие деньки, честно скажу. Сверх-сверхнасыщенная неделя предстоит», – сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. На прошлом саммите в 2023 г. в Санкт-Петербурге тоже было представлено 48 государств континента, на высшем уровне – 17 стран. Целью саммита является расширение российско-африканского сотрудничества, а девизом форума станет «За мир, безопасность и развитие».
Программа саммита начнется 28 октября в 13:00, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Всего на форум приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из разных сфер. Программа форума, которая включает больше 40 мероприятий, состоит из четырех смысловых блоков:
«Суверенитет – основы устойчивого развития»,
«Экономика суверенного миропорядка»,
«Социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал»,
«Технологии и инновации для повышения качества жизни».
На пленарном заседании выступят Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе – как представитель страны, председательствующей в этом году в Африканском союзе. Президент России в своем выступлении даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и др. сферах. После пленарного заседания Путин, Ндайишимийе, лидеры других африканских стран посетят выставочную экспозицию передовых российских решений в ключевых сферах экономики.
Саммит «Россия – Африка» и две пленарки
29 октября в Большом Кремлевском дворце пройдет сам саммит «Россия – Африка». Состоятся два пленарных заседания, где будут участвовать главы государств, правительств, главы делегаций другого уровня, руководители региональных организаций. На первом заседании в 11:00 выступит Владимир Путин, президент Бурунди, главы государств и правительств других стран Африки. Путин в своем выступлении даст оценку «современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового миропорядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», сказал Ушаков. По его словам, особое внимание президент уделит возрастающей роли Африки, расскажет о российских проектах, которые реализуются на континенте, а также о сотрудничестве в разных сферах.
После этого в 14:00 состоится второе пленарное заседание, где дискуссия продолжится в формате рабочего завтрака. У представителей всех делегаций будет возможность выступить на втором пленарном заседании. По окончании пленарных заседаний планируется принятие трех документов – Итоговой декларации, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, Декларации о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, а также Плана действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2027–2029 гг. Будет подписано и более 30 межведомственных документов. Затем Путин и Ндайишимийе выступят с заявлением для прессы, где расскажут об итогах саммита.
Встречи президента
28 октября в Большом Кремлевском дворце президент встретится с руководителями ведущих региональных организаций Африки – Африканского союза, Восточно-Африканского сообщества, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Союза арабского Магриба и др. Вечером же в Грановитой палате Кремля пройдет торжественный прием от имени президента России в честь участников саммита «Россия – Африка».
Всего же в рамках саммита у Владимира Путина пройдет около 20 встреч. Всего вместе со встречами в рамках Форума стран – экспортеров газа, который состоится 27 октября, у Путина будет 24 двусторонние встречи. В среду, 28 октября, Путин встретится с президентом Египта, премьер-министром Эфиопии, президентом Республики Конго. На следующий день, 29 октября, у главы государства запланированы встречи с президентами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара, Зимбабве. А 30 октября двусторонние встречи будут проходить в Кремле на протяжении всего дня. Путин в этот день встретится с президентом Ганы, президентом переходного периода Республики Мали, президентами Мавритании, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго, Тоголезской Республики, Эритреи, Сомали, Союза Коморских островов. По словам Ушакова, саммит специально организован так, чтобы у Владимира Путина была возможность встретиться с лидерами всех стран, которые приедут на форум «Россия – Африка». Это позволяет обсудить развитие отношений России с каждой из представленных стран, отметил помощник президента.
О значении саммита
«Саммит свидетельствует об особом значении, которое мы придаем отношениям с африканскими государствами. Эти отношения опираются на проверенные временем традиции дружбы, взаимного уважения, равноправия и солидарности. Хорошо известно, что наша страна помогала и оказывала содействие борьбе африканских народов против колониального гнета, всемерно и бескорыстно поддерживала государства континента в их стремлении к свободе, независимости, современному развитию, выбору собственных моделей политического и социально-экономического уклада», – заявил Ушаков. По его словам, Россия и страны африканского континента являются «естественными союзниками» в построении «многополярного справедливого миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов».
Ушаков также подчеркнул, что Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов. По данным Африканского банка развития, средние темпы экономического роста государств континента находятся на уровне 4,2%, что выше среднемировых показателей. Более половины из 20 самых быстрорастущих экономик в мире – это африканские, добавил он.
Торговый оборот России со странами Африки в 2025 г. превысил $27 млрд. С прошлого саммита «Россия – Африка» в 2023 г. этот показатель вырос в полтора раза. «Динамика хорошая, но можно было бы действовать и более эффективно», – считает Ушаков. Особо он подчеркнул сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В 2025 г. Россия направила в Африку более 18 млн т зерна и еще 13 млн т за первые 9 месяцев 2026 г. Российские поставки минеральных удобрений в 2025 г. составили 1,5 млн т, а за 9 месяцев 2026 г. превысили 2,2 млн т.
Саммит «Россия – Африка» – это уже устоявшаяся традиция, отмечает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Его проведение раз в три года объясняется тем, что для России Африка – это имеющий огромное значение геополитический партнер, так как африканский континент является заметной частью «мирового большинства». Кроме этого, важно и экономическое сотрудничество Москвы с Африкой, оно заключается в совместных торговых и инвестиционных проектах. В целом же, замечает политолог, сейчас к Африке приковано заметное внимание всех ключевых мировых игроков включая Китай, Евросоюз и Индию. Таким образом, заключает Кортунов, внимание России к Африке естественно и понятно, так как Москва не хочет оставаться за пределами мирового тренда.