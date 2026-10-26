Как будет проходить саммит «Россия – Африка»

Всего же в рамках саммита у Владимира Путина пройдет около 20 встреч. Всего вместе со встречами в рамках Форума стран – экспортеров газа, который состоится 27 октября, у Путина будет 24 двусторонние встречи. В среду, 28 октября, Путин встретится с президентом Египта, премьер-министром Эфиопии, президентом Республики Конго. На следующий день, 29 октября, у главы государства запланированы встречи с президентами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара, Зимбабве. А 30 октября двусторонние встречи будут проходить в Кремле на протяжении всего дня. Путин в этот день встретится с президентом Ганы, президентом переходного периода Республики Мали, президентами Мавритании, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго, Тоголезской Республики, Эритреи, Сомали, Союза Коморских островов. По словам Ушакова, саммит специально организован так, чтобы у Владимира Путина была возможность встретиться с лидерами всех стран, которые приедут на форум «Россия – Африка». Это позволяет обсудить развитие отношений России с каждой из представленных стран, отметил помощник президента.