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Главная / Глобальные идеи /

Ток для континента: как Россия может электрифицировать Африку

Африканским странам нужны не только электростанции, но и сети, финансирование, подготовка кадров и локальное производство
Вячеслав Кокуркин
Rodger Bosch / AFP
Rodger Bosch / AFP

Африканские страны сталкиваются с дефицитом электроэнергии даже при наличии запасов нефти и газа и потенциала возобновляемых источников энергии. Ограничениями остаются недостаток капитала и слабость сетей. Российские технологии могут быть востребованы в атомной и газовой генерации, гидроэнергетике и энергетическом машиностроении, но перспективы зависят от экономики проектов и потребностей конкретных стран. Российские и африканские эксперты рассказали «Ведомостям», какие направления партнерства могут дать долгосрочный эффект и что мешает перейти от отдельных поставок к комплексным проектам.

Ресурсов недостаточно без инфраструктуры

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