Ток для континента: как Россия может электрифицировать Африку

Африканские страны сталкиваются с дефицитом электроэнергии даже при наличии запасов нефти и газа и потенциала возобновляемых источников энергии. Ограничениями остаются недостаток капитала и слабость сетей. Российские технологии могут быть востребованы в атомной и газовой генерации, гидроэнергетике и энергетическом машиностроении, но перспективы зависят от экономики проектов и потребностей конкретных стран. Российские и африканские эксперты рассказали «Ведомостям», какие направления партнерства могут дать долгосрочный эффект и что мешает перейти от отдельных поставок к комплексным проектам.