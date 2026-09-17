Африканских студентов в России стало вдвое больше

Африканских студентов в России стало вдвое большеЭто объясняется невысокой стоимостью образования в РФ и демографическим взрывом на континенте
В российских вузах сегодня учится свыше 37 000 африканских студентов, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. С 2020 г. их число возросло более чем вдвое – шесть лет назад высшее образование в России получали только 17 500 приезжих из Африки.
Одновременно изменилась и география их обучения. Если раньше африканские студенты учились в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь их число растет в вузах Казани, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга, отметила Захарова. При этом в 2026 г. на квоты для иностранных студентов в федеральном бюджете заложено более 10 млрд руб. и африканское направление находится в числе приоритетных для России, подчеркнула она.
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова уточнила, что наука и Африка не разные вещи. По ее словам, именно на этом континенте была проведена первая в мире операция по пересадке сердца, там же была изобретена компьютерная томография и система онлайн-платежей. В связи с этим России было бы выгодно развивать со странами Африки совместные лаборатории, а также проекты в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ), считает Абрамова.
Помимо прочего Россия может готовить для Африки высококвалифицированные сельскохозяйственные кадры, обучать приезжих математике и современным технологиям горной инженерии. Отдельно Абрамова отметила, что 50% населения Африки не имеет доступа к электричеству. В связи с этим среди жителей континента востребовано образование в сфере энергетических, в том числе атомных, технологий.
Тренд к росту числа студентов из Африки в России старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Инна Каракчиева назвала устойчивым в среднесрочной перспективе. По ее мнению, к 2030 г. количество таких обучающихся в российских вузах может достигнуть 60 000 человек, а показатели ежегодного приема – вырасти с 8000 до 15 000 человек. Это объясняется, в частности, стоимостью обучения: отечественное образование африканцам обходится в 3–5 раз дешевле, чем в вузах Великобритании, Франции и США. Еще одним решающим фактором стал демографический взрыв на континенте – он привел к дефициту мест в африканских вузах, отметила эксперт.
По данным Россотрудничества, в 2023/24 учебном году лидерами по количеству обучающихся по квотам правительства РФ стали Гвинея (450 мест), Ангола (300), Мали (290), Республика Конго (250), Египет (250) и Нигерия (250) – на них пришлось около 13% студентов на бюджете, отметила африканист Дарья Лабутина. Еще примерно 50% получали образование за свой счет. Это крайне прибыльно для университетов, тем более что африканцы зачастую учатся в региональных вузах, которые экономически зависят от контрактников, подчеркнула эксперт. «Ведомости» запросили у Россотрудничества актуальный список стран – лидеров по квоте.
Особенности обучения африканцев
Главными бенефициарами притока африканских студентов становятся Казань, Томск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфа, считает Каракчиева. При этом в российском образовании для приезжих есть узкие места. Главный барьер, по словам эксперта, нехватка современных мест в общежитиях и необходимость капремонта. Также иностранных студентов могут беспокоить ограничения на переводы и отсутствие прямых авиарейсов домой, бюрократические риски, языковой барьер вне вуза и климат. По мнению Каракчиевой, суровые зимы требуют отдельной адаптационной поддержки африканцев.
Кроме того, иностранных студентов важно включать в университетское сообщество, способствовать формированию у них дружеских связей и интегрировать их во внеучебную деятельность, добавил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Государству, университетам и бизнесу следует продумать механизмы закрепления наиболее сильных иностранных студентов для решения задач развития российской экономики, считает Терентьев. По его словам, это особенно актуально с учетом негативных демографических трендов в России.
При этом Африка не единый рынок: страны континента различаются по языку, уровню развития и кадровым потребностям, уточнил политолог КГ «Полилог» Александр Хазариди. России необходимо выстраивать адресную работу – от подготовительных программ и бытовой адаптации до взаимного признания дипломов, стажировок и понятных карьерных траекторий. Конкуренция за африканских студентов будет усиливаться, поэтому значение имеет не только число поступивших, но и то, сколько из них успешно заканчивают обучение и сохраняют профессиональные связи с Россией.
Через подготовку кадров можно закреплять сотрудничество в ИКТ, энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, медицине и т. д., считает ведущий эксперт Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Николай Головко. К примеру, в сфере цифровизации его можно развивать не только посредством крупных капиталоемких проектов, но и с помощью целевых магистратур, программ дополнительного профессионального образования, подготовки специалистов по ИИ, кибербезопасности, телекоммуникациям и цифровому госуправлению.