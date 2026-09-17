Африканских студентов в России стало вдвое больше

Тренд к росту числа студентов из Африки в России старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Инна Каракчиева назвала устойчивым в среднесрочной перспективе. По ее мнению, к 2030 г. количество таких обучающихся в российских вузах может достигнуть 60 000 человек, а показатели ежегодного приема – вырасти с 8000 до 15 000 человек. Это объясняется, в частности, стоимостью обучения: отечественное образование африканцам обходится в 3–5 раз дешевле, чем в вузах Великобритании, Франции и США. Еще одним решающим фактором стал демографический взрыв на континенте – он привел к дефициту мест в африканских вузах, отметила эксперт.