Что изучают в России студенты из стран Африки

Свиридов считает, что на данном этапе необходимо создать условия для интеграции африканских выпускников российских вузов в ткань деловых отношений между Россией и Африкой. Если не предусмотреть такую возможность, то африканцы будут использовать российское образование как промежуточный пункт на пути в ЕС и США и не принесут пользы Африке и России. В частности, по его мнению, у африканских выпускников должны быть условия для трудоустройства на российские предприятия, а также для их комфортной жизни в стране.