Что изучают в России студенты из стран Африки

Что изучают в России студенты из стран АфрикиВсего в университетах учится 34 000 человек с этого континента
В российских университетах обучается 34 000 студентов из Африки, более половины из которых – 15 668 – граждане Египта. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки на основе данных мониторинга на 1 октября 2022 г. В десятку стран, студенты которых также выбрали обучение в России, вошли Марокко, Нигерия, Алжир, Зимбабве, Тунис, Камерун, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар.
У африканских студентов наиболее популярны профессии медицинского, экономического, инженерного профилей, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Российского университета дружбы народов (РУДН). В этом вузе учится наибольшее число африканцев – 2500 студентов из 54 государств этого континента. В 2022/2023 учебном году в университет поступило больше всего студентов из Египта, Нигерии, Замбии, Алжира и Анголы.
Среди учащихся из Сьерра-Леоне и Нигерии самой востребованной программой было лечебное дело, из Камеруна и Чада – нефтегазовое дело. Студентов из Кот-д’Ивуара и Нигерии интересовала экономика. Граждане Бенина и Анголы выбирали менеджмент, а Демократической Республики Конго, Чада и Республики Конго – международные отношения. В основном студенты из Африки учатся на русском языке, добавил представитель вуза.
Популярность российского образования у египтян связана с историей гуманитарных и культурных контактов Москвы и Каира, а также репутацией российского образования в этой стране, пояснил «Ведомостям» научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. На этот фактор также повлияло наличие крупных совместных египетско-российских экономических проектов, требующих высококвалифицированных, высокооплачиваемых специалистов. В первую очередь к таким проектам можно отнести четырехблочную АЭС «Эль Дабаа». За ее строительство, которое началось в июле 2022 г., отвечает «Росатом».
Лукьянов отмечает, что наличие вовлеченных крупных российских компаний, таких как РЖД, стимулировало и развитие правовой базы для облегчения перемещения граждан двух стран. «В целом все это в значительной степени результат и нынешних близких контактов высшего российского и египетского военно-политического руководства, включая президента РФ Владимира Путина и генерала Абделя Фаттаха Ас-Сиси», – заключил эксперт.
Эксперт Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов прогнозирует, что число африканских студентов продолжит расти и в ближайшие годы может достичь 50 000 человек. Это может произойти на фоне увеличения числа бюджетных квот на обучение для студентов из этого региона, а также активного продвижения российских образовательных услуг в Африке.
По словам Свиридова, российские вузы активно участвуют в образовательных выставках, развивают сотрудничество с африканскими вузами и прорабатывают возможность создания с ними совместных программ. «Традиционно самые популярные среди африканских студентов специальности – медицинские, где обучается около 30% африканцев, и инженерно-технические (20%), а также менеджмент, финансы и экономика», – уточнил эксперт.
Свиридов считает, что на данном этапе необходимо создать условия для интеграции африканских выпускников российских вузов в ткань деловых отношений между Россией и Африкой. Если не предусмотреть такую возможность, то африканцы будут использовать российское образование как промежуточный пункт на пути в ЕС и США и не принесут пользы Африке и России. В частности, по его мнению, у африканских выпускников должны быть условия для трудоустройства на российские предприятия, а также для их комфортной жизни в стране.