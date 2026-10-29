В Москве снижаются темпы роста ставок аренды офисов

Аренда действительно стала дорожать медленнее, подтверждают и другие консультанты. Например, как говорят в IBC Real Estate, по итогам III квартала 2026 г. средневзвешенная запрашиваемая ставка увеличилась год к году на 10% до 32 800 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и эксплуатационных расходов. В этот же период в 2025 г. она прибавила 21%, утверждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. Старший аналитик Remain Ирина Соханева оценивает рост стоимости аренды в 10,9% год к году за первые девять месяцев 2026 г. против 16,5% в 2025 г. Как уточняет партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян, на начало октября 2026 г. офисы в классе А сдавались в среднем по 39 500 руб. за «квадрат» (+11,3% год к году), класса B – по 30 500 руб. (+7%). По словам Беловой, к концу сентября 2026 г. аренда бизнес-центров класса А прибавила 19% до 36 700 руб. за 1 кв. м в год, класса В – 2% до 26 100 руб. Премиальные же объекты подорожали на 10% до 80 800 руб.