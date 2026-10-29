Собянин: на подлете к Москве сбили еще 27 беспилотников

На подлете к Москве было уничтожено еще 27 украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В 23:50 мск 28 октября он рассказал о сбитии 17 БПЛА средствами ПВО, в 00:09 29 октября – о 10 беспилотных летательных аппаратах.