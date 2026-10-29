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Собянин: на подлете к Москве сбили еще 27 беспилотников

Татьяна Мозолевская

На подлете к Москве было уничтожено еще 27 украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 23:50 мск 28 октября он рассказал о сбитии 17 БПЛА средствами ПВО, в 00:09 29 октября – о 10 беспилотных летательных аппаратах.

В 22:59 мск 28 октября Собянин информировал, что было сбито 30 беспилотников. Таким образом, над Москвой за вечер уничтожено 57 БПЛА.

Минобороны РФ также сообщало об уничтожении 90 украинских беспилотников за 12 часов. По данным ведомства, с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватывали дроны над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.

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