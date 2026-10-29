Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж муниципальной службы

У многих вернувшихся с фронта есть опыт, желание и понимание, как работать на муниципальной службе, но нет оконченного высшего образования, говорит член координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам и поддержке участников специальной военной операции Евгения Гречкина. Эта причина, отмечает она, для многих мотивированных ветеранов является большим препятствием, говорит она. Такой же ограничитель, напоминает Гречкина, стоял при отборе на кадровую программу «Время героев». По ее мнению, можно рассмотреть вопрос о возможности ветеранов поступать на муниципальную службу, если они уже зачислены в вузы.-