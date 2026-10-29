Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж муниципальной службы

Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж муниципальной службыЭто позволит им претендовать на высшие должности, получать надбавки и дополнительные дни отпуска
Участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру в органах местного самоуправления, в стаж муниципальной службы предлагают включить их периоды военной службы по контракту и в войсках Росгвардии. Аналогично предлагается засчитывать период работы в органах внутренних дел в стаж работы в органах местного самоуправления. Это следует из законопроекта, который размещен в электронной базе Госдумы (ГД).
Инициативу внесли в нижнюю палату 28 октября. Ее разработали председатель ГД Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также заместители председателя Совета Федерации Владимир Якушев, Инна Святенко (все – «Единая Россия») и др.
Изменения предлагают внести в законы о статусе военнослужащих, а также о службе в органах внутренних дел РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Сейчас военная служба по контракту не учитывается в стаже муниципальной службы, что не дает преимущества для военных при поступлении на работу в органы местного самоуправления в отличие от гражданских служащих, говорится в пояснительной записке. Участники спецоперации могут претендовать только на старшие или младшие группы должностей, которые не имеют требований к стажу. Среди них следующие: старший специалист II разряда, старший специалист III разряда, специалист I разряда, специалист II разряда, специалист. Младшие должности муниципальной службы, как правило, имеют низкий оклад, относятся к обеспечивающему персоналу и выполняют технические, канцелярские и первичные исполнительские функции, сказано в пояснительной записке.
Как засчитывается в стаж военная служба
Предложенная мера позволит им претендовать на главные, высшие и ведущие должности в органах власти, для которых требуется стаж от двух лет и более, следует из пояснительной записки к законопроекту. Также станет возможным за выслугу лет установить ежемесячную надбавку к окладу, определить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и назначить пенсию, говорится там же.
Как отметила первый заместитель председателя комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов соавтор законопроекта Дарья Лантратова («Единая Россия»), участников спецоперации важно привлекать к муниципальной службе. Это люди «с сильным характером, колоссальной ответственностью и умением быстро принимать решения в стрессовых ситуациях», пояснила она.
21 апреля Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и фонд «Защитники Отечества» договорились развивать сотрудничество для поддержки ветеранов спецоперации в муниципалитетах. Оно включает образовательные проекты и помощь в трудоустройстве.
Ветераны спецоперации успешно занимают высшие должности в системе органов местного самоуправления, говорит сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Например, руководитель ассоциации в Еврейской автономной области Сергей Радецкий уже два года является председателем городской думы Биробиджана. А руководитель ассоциации в Ульяновске Валентин Наумов более года возглавляет муниципальное образование Ульяновский район, подытожил Афанасьев.
У многих вернувшихся с фронта есть опыт, желание и понимание, как работать на муниципальной службе, но нет оконченного высшего образования, говорит член координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам и поддержке участников специальной военной операции Евгения Гречкина. Эта причина, отмечает она, для многих мотивированных ветеранов является большим препятствием, говорит она. Такой же ограничитель, напоминает Гречкина, стоял при отборе на кадровую программу «Время героев». По ее мнению, можно рассмотреть вопрос о возможности ветеранов поступать на муниципальную службу, если они уже зачислены в вузы.-