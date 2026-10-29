Активы бывшей структуры «Волга-Днепра» попали под украинский арест в Нидерландах

Под обеспечительный арест попали средства на банковских счетах компании, и без того замороженные с 2024 г. из-за блокирующих санкций США в отношении косвенных акционеров нидерландской структуры. Их имена в материалах дела не упоминаются. Под американские ограничения в 2024 г. попали основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник, несколько топ-менеджеров, а также сама «Волга-Днепр» и входящие в ее группу авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран».