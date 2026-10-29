Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,029-0,43%YAKG36,2-1,09%UTAR9,81+7,92%IMOEX2 522,93+0,5%RTSI982,83+0,08%RGBI112,53+0,2%RGBITR778,79+0,23%
Главная / Финансы /

Активы бывшей структуры «Волга-Днепра» попали под украинский арест в Нидерландах

Суд заблокировал деньги на ее счетах по требованию украинского «Автодоркомплекта»
Артем Кульша
VDL больше не входит в состав российской группы «Волга-Днепр», настаивает адвокат нидерландской компании
VDL больше не входит в состав российской группы «Волга-Днепр», настаивает адвокат нидерландской компании / Zuma / ТАСС

Окружной суд Амстердама арестовал активы Volga-Dnepr Logistics (VDL), бывшей нидерландской структуры российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом инстанцию попросил украинский добытчик гранита «Автодоркомплект», узнали «Ведомости» из материалов дела. Первым об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Law.

Под обеспечительный арест попали средства на банковских счетах компании, и без того замороженные с 2024 г. из-за блокирующих санкций США в отношении косвенных акционеров нидерландской структуры. Их имена в материалах дела не упоминаются. Под американские ограничения в 2024 г. попали основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник, несколько топ-менеджеров, а также сама «Волга-Днепр» и входящие в ее группу авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран».

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь