Активы бывшей структуры «Волга-Днепра» попали под украинский арест в Нидерландах

Активы бывшей структуры «Волга-Днепра» попали под украинский арест в НидерландахСуд заблокировал деньги на ее счетах по требованию украинского «Автодоркомплекта»
Окружной суд Амстердама арестовал активы Volga-Dnepr Logistics (VDL), бывшей нидерландской структуры российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом инстанцию попросил украинский добытчик гранита «Автодоркомплект», узнали «Ведомости» из материалов дела. Первым об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Law.
Под обеспечительный арест попали средства на банковских счетах компании, и без того замороженные с 2024 г. из-за блокирующих санкций США в отношении косвенных акционеров нидерландской структуры. Их имена в материалах дела не упоминаются. Под американские ограничения в 2024 г. попали основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник, несколько топ-менеджеров, а также сама «Волга-Днепр» и входящие в ее группу авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран».