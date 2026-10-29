«Алроса» выставила на торги железорудный актив в Якутии

Торги в формате классического аукциона были объявлены 21 октября. Начальная цена актива составляет 16,1 млрд руб. Шаг аукциона – 161 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря 2026 г. Сами торги запланированы на 14 января 2027 г.