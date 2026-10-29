«Алроса» выставила на торги железорудный актив в Якутии

«Алроса» выставила на торги железорудный актив в ЯкутииЕго окупаемость в текущих условиях весьма сомнительна, считают эксперты
Выставлен на продажу принадлежащий «Алросе» пакет акций горно-металлургической компании (ГМК) «Тимир» – совместного предприятия (СП) с «Евразом» по добыче железной руды в Якутии. Это следует из данных электронной торговой площадки «Фабрикант». Доля «Алросы» в СП – 49% минус одна акция, «Евраза» – 51%, одна акция принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.
Торги в формате классического аукциона были объявлены 21 октября. Начальная цена актива составляет 16,1 млрд руб. Шаг аукциона – 161 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря 2026 г. Сами торги запланированы на 14 января 2027 г.
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