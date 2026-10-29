Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,029-0,43%YAKG36,2-1,09%UTAR9,81+7,92%IMOEX2 522,93+0,5%RTSI982,83+0,08%RGBI112,53+0,2%RGBITR778,79+0,23%
Главная / Бизнес /

«Алроса» выставила на торги железорудный актив в Якутии

Его окупаемость в текущих условиях весьма сомнительна, считают эксперты
Василий Милькин
Надежда Синцова
Ведомости
Ведомости

Выставлен на продажу принадлежащий «Алросе» пакет акций горно-металлургической компании (ГМК) «Тимир» – совместного предприятия (СП) с «Евразом» по добыче железной руды в Якутии. Это следует из данных электронной торговой площадки «Фабрикант». Доля «Алросы» в СП – 49% минус одна акция, «Евраза» – 51%, одна акция принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.

Торги в формате классического аукциона были объявлены 21 октября. Начальная цена актива составляет 16,1 млрд руб. Шаг аукциона – 161 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря 2026 г. Сами торги запланированы на 14 января 2027 г.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте