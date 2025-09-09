Российские вузы вошли в десятку по популярности у африканских элит

Российские вузы вошли в десятку по популярности у африканских элитНо российско-африканские связи пока не приобрели стратегический характер, считают эксперты
Россия вошла в десятку самых популярных направлений для обучения среди выпускников вузов, ныне занимающих ключевые посты в правительствах и парламентах государств Африки. Всего в российских учебных заведения получили образования 22 госслужащих, преимущественно из Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго, следует из экспертно-аналитического справочника Центра изучения Африки НИУ ВШЭ «Африка 2025. Возможности и риски», который есть в распоряжении «Ведомостей».
В бывших метрополиях получили образование порядка 45% африканских глав государств и лишь 13% – у себя на родине, остальные – в таких странах, как Россия, Китай и США, не имевших колоний. Лидером предсказуемо стала Франция, которая в середине XX в. владела почти третью территории Черного континента. Согласно подсчетам аналитиков, из 719 африканских министров, глав государств, судей и спикеров парламента 114 были выпускниками французских учебных заведений. В Великобритании – другой бывшей колониальной империи – получили образование 94 человека. А в США обучались 78 африканских государственных деятелей, в Португалии – 41 человек.
С точки зрения цены и качества российские вузы сохраняют конкурентоспособность на рынке образовательных услуг в Африке, говорит старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Главным образом африканцам интересны российские учебные заведения, где преподают медицинские специальности, готовят технические кадры, особенно в энергетике и строительном секторе, добавил эксперт: «Это одно из ключевых направлений российской внешней политики в контексте «мягкой силы». Многие представители африканских элит получили образование еще в СССР, и сегодня Москва пользуется этими плодами для двустороннего сотрудничества».
Всего, по подсчетам Минобрнауки, в 2024 г. в российских вузах обучалось 376 000 иностранцев (прирост на 40 000 по сравнению с 2023 г.), из них более 35 000 (33 000 – в 2023 г.) – студенты из африканских стран. Примерно столько же африканцев учились в СССР в 1980-х гг. В странах континента постепенно растет интерес к изучению русского языка. В настоящее время он преподается в 128 школах, в 2017/18 учебном году русским владели свыше 14 000 учащихся, тогда как в 2004/05 году их было 10 000, говорится в справочнике.
Несмотря на эффективность и практичность российского образования, ему пока сложно конкурировать в Африке с вузами бывших европейских метрополий, продолжает африканист Андрей Есипов. «Прежде всего мешает языковый барьер – большинство жителей Африки свободно говорят на французском или английском языке. Этим активно пользуются бывшие метрополии», – добавил эксперт.
Для укрепления своих позиций на африканском континенте Москва в первую очередь должна разработать комплексную стратегию, отличную от западной, и четко сформулировать свои интересы, продолжает Балмасов. «Поставки продовольствия – российское конкурентное преимущество на африканском рынке. Продовольственный вопрос остается крайне болезненным для большинства африканских стран, и российская помощь может снизить его остроту. Кроме того, наша страна обладает компетенциями в энергетической сфере и теоретически способна участвовать в совместных энергетических инфраструктурных проектах», – отметил эксперт.
Позитивные изменения происходят в вопросе торгово-экономического сотрудничества Москвы с государствами Африки. По итогам 2024 г. товарооборот России с этой группой стран превысил $27,7 млрд (рост на $3 млрд по сравнению с 2023 г.), из них $24 млрд – российский экспорт. Это примерно 13% общего профицита торгового баланса страны. Основа российского экспорта – преимущественно нефть, нефтепродукты, уголь, зерно, удобрения и металлы.
И хотя Россия закрепилась на африканских рынках в качестве поставщика продовольствия и удобрений и в перспективе может стать важным звеном укрепления продовольственного суверенитета государств Африки, экономические связи пока не конвертируются в стратегическое влияние Москвы на континенте, отмечают авторы справочника. Этому в определенной степени мешает нынешняя модель сотрудничества: Москва в первую очередь экспортирует ресурсы и технологии, в то время как Африка заинтересована в индустриализации и локализации производства. Российская стратегия, с одной стороны, обеспечивает быстрый рост торговли, с другой – пока не создает прочной основы для долгосрочного экономического союза, использующего инвестиционные инструменты. Кроме этого африканские государства не видят в России потенциального рынка сбыта.
По мнению авторов справочника, переход к полноценному стратегическому партнерству между Россией и Африкой будет возможен при условии, если Москва будет готова расширять спектр присутствия на континенте – от сельского хозяйства до цифровых технологий и образования в тех сферах, где конкуренция еще не столь сильная, как в энергетике.
В номенклатуре российского экспорта в машиностроении преобладает в основном продукция военно-промышленного комплекса, говорит Есипов: «Так было и в советские годы – порядка 80% экспорта всей машиностроительной продукции в Африку занимало оружие. Африканцы до сих пор высоко оценивают простоту и эффективность российских вооружений. Достаточно большим спросом в Тропической Африке еще пользуются российские транспортные средства. Но для наращивания их поставок российские производители пока не обеспечили в нужном количестве станций техобслуживания», – объяснил эксперт.