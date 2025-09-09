Российские вузы вошли в десятку по популярности у африканских элит

Всего, по подсчетам Минобрнауки, в 2024 г. в российских вузах обучалось 376 000 иностранцев (прирост на 40 000 по сравнению с 2023 г.), из них более 35 000 (33 000 – в 2023 г.) – студенты из африканских стран. Примерно столько же африканцев учились в СССР в 1980-х гг. В странах континента постепенно растет интерес к изучению русского языка. В настоящее время он преподается в 128 школах, в 2017/18 учебном году русским владели свыше 14 000 учащихся, тогда как в 2004/05 году их было 10 000, говорится в справочнике.