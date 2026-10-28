Что известно о главном оппоненте Нетаньяху Гади Айзенкоте

Что известно о главном оппоненте Нетаньяху Гади АйзенкотеПодсчет голосов на выборах в кнессет продолжается, но экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля уже заявил об успехе
После подсчета 66,2% бюллетеней на выборах в кнессет (парламент Израиля), состоявшихся 27 октября, лидирует правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее местные экзитполы показывали равенство сил его сторонников и оппозиции во главе с Гади Айзенкотом: оба лагеря получают примерно по 50–52 депутатских места из 120. Сам экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), возглавляющий центристскую партию «Яшар» и выступающий за смену правительства, уже объявил о победе на голосовании и заявил, что предварительные результаты дают ему первоочередное право сформировать новый кабинет вместо действующего. Что известно об Айзенкоте – в справке «Ведомостей».
Происхождение и образование
Гади Айзенкот родился 19 мая 1960 г. в Тверии (Израиль). Его предки – выходцы из Марокко, принадлежащие к общине евреев-мизрахим. Отец Меир работал на медных рудниках, мать Эстер занималась домашним хозяйством. В детстве семья переехала в Эйлат на юге страны. Там будущий военачальник окончил среднюю школу «Голдуотер», где изучал морское дело и судовую механику.
Во время службы получил степень бакалавра истории Тель-Авивского университета и степень магистра политологии Хайфского университета. Также прошел подготовку в военных учебных заведениях Израиля и окончил Военный колледж армии США (U.S. Army War College), где получил степень магистра стратегических исследований.
Военная карьера
В 1978 г. Айзенкота призвали в ЦАХАЛ, службу он начал в пехотной бригаде «Голани». Командовал взводом и ротой, позднее – 13-м батальоном, занимал штабные должности. Участвовал в Ливанской войне 1982 г. В 1992-1993 гг. руководил резервной бригадой, в 1994-1997 гг. – территориальной бригадой «Эфраим» на Западном берегу реки Иордан. В 1997-1998 гг. вернулся к командованию бригадой «Голани».
В 1999-2001 гг. занимал пост военного секретаря премьер-министра и министра обороны Израиля – работал с главами правительств Эхудом Бараком и Ариэлем Шароном. Затем командовал бронетанковой дивизией «Амуд ха-Эш», а в 2003-2005 гг. – дивизией Иудеи и Самарии, действовавшей на палестинских территориях во время второй интифады.
В 2005 г. получил звание генерал-майора и возглавил оперативное управление генштаба. На этой должности участвовал в планировании боевых действий во время Второй ливанской войны 2006 г.
В октябре 2006 г. Айзенкота назначили командующим Северным военным округом, отвечавшим за границы с Ливаном и Сирией.
В 2008 г. он изложил концепцию, известную как «доктрина Дахии» (по названию южного пригорода Бейрута, подвергшегося массированным израильским ударам в 2006 г.). Она предполагала применение непропорционально большой силы против населенных пунктов, из которых «Хезболла» ведет обстрелы Израиля. Подход критиковали из-за угрозы мирному населению.
После ухода с должности в 2011 г. работал при генштабе, а в 2013 г. стал заместителем его начальника.
Во главе генштаба
16 февраля 2015 г. Айзенкот сменил Бени Ганца на посту начальника генерального штаба ЦАХАЛ, став 21-м руководителем израильской армии. Под его началом стартовала реализация многолетней программы «Гидеон», предусматривавшей перестройку армейских подразделений, сокращение части штатных должностей и развитие разведывательных, военно-воздушных и кибернетических возможностей.
При Айзенкоте армия проводила операции против военной инфраструктуры Ирана и связанных с ним формирований в Сирии. В 2018 г. ЦАХАЛ начала операцию «Северный щит» по обнаружению и уничтожению подземных тоннелей на границе с Ливаном.
В январе 2019 г., после 41 года военной службы, Айзенкот ушел в отставку. Его преемником стал Авив Кохави.
От армии – к политике
Уйдя из армии, Айзенкот сотрудничал с Вашингтонским институтом ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy), занимался вопросами национальной безопасности, возглавлял Институт наследия Давида Бен-Гуриона.
В 2020 г. вошел в руководство девелоперской компании Villar, в 2021 г. занял пост председателя совета директоров разработчика систем хранения энергии StorageDrop.
В 2022 г. Айзенкот присоединился к политическому объединению «Государственный лагерь» под руководством Ганца и по его списку был избран депутатом кнессета. В парламенте работал в комиссии по иностранным делам и обороне. Выступал с критикой судебной реформы правительства Нетаньяху и предупреждал, что внутриполитический раскол негативно влияет на безопасность страны.
После нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. вошел в чрезвычайное правительство в качестве министра без портфеля и стал наблюдателем в узком военном кабинете. Участвовал в обсуждении операций в секторе Газа и переговоров об освобождении заложников. В июне 2024 г. вместе с Ганцем объявил о выходе из правительства, объяснив решение разногласиями с Нетаньяху относительно ведения войны и отсутствием согласованной стратегии ее завершения.
Летом 2025 г. Айзенкот покинул «Государственный лагерь» и сложил депутатские полномочия. 16 сентября 2025 г. объявил о создании партии «Яшар» («Прямо»), которую возглавил. Программа предусматривает создание государственной комиссии по расследованию обстоятельств нападения «Хамаса» 7 октября 2023 г., введение всеобщей военной или национальной службы, укрепление независимости судебной системы и развитие государственного образования. Айзенкот выступает против создания независимого палестинского государства.
На выборах 27 октября 2026 г. возглавил список «Яшар» и стал одним из основных соперников Нетаньяху.
В сентябре 2026 г. вместе с Нафтали Беннетом, Яиром Лапидом, Авигдором Либерманом и Яиром Голаном Айзенкот договорился о координации действий оппозиционных партий и подготовке общей правительственной программы. В ходе кампании он заявлял о готовности сотрудничать с сионистскими партиями, признающими Израиль еврейским и демократическим государством, принцип всеобщей воинской обязанности и необходимость ликвидации «Хамаса». При этом отмечал, что не видит среди арабских и ультраортодоксальных партий сил, отвечающих этим требованиям. Допускал формирование правительства меньшинства при поддержке других политических сил, включая депутатов «Ликуда», однако исключал свое участие в правительстве Биньямина Нетаньяху, даже на условиях ротации премьер-министра.
Позиция в отношении России
В сентябре 2015 г. в составе израильской делегации посетил Москву, где провел переговоры с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым о согласовании действий российских и израильских военных в Сирии для предотвращения непреднамеренных столкновений.
В октябре 2022 г. выступил против поставок израильского вооружения Украине, объяснив свою позицию стратегическими ограничениями Израиля.
В октябре 2026 г. в интервью The Times of Israel назвал полный вывод российских и турецких войск одним из основных условий новых договоренностей по безопасности между Израилем и Сирией.
Награды
В 2016 г. награжден американским орденом «Легион почета» (Legion of Merit) степени командора за вклад в военное сотрудничество Израиля и США.
В 2019 г. удостоен звания почетного доктора Междисциплинарного центра в Герцлии (ныне Университет Райхмана).
Личная жизнь
Женат на Хане Айзенкот, с которой познакомился в школьные годы. У супругов родились пятеро детей. Младший сын Галь, служивший в резерве ЦАХАЛ, погиб 7 декабря 2023 г. во время боевых действий в секторе Газа. В ходе войны там же погибли два племянника Айзенкота.