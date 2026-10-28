Что известно о главном оппоненте Нетаньяху Гади Айзенкоте

В сентябре 2026 г. вместе с Нафтали Беннетом, Яиром Лапидом, Авигдором Либерманом и Яиром Голаном Айзенкот договорился о координации действий оппозиционных партий и подготовке общей правительственной программы. В ходе кампании он заявлял о готовности сотрудничать с сионистскими партиями, признающими Израиль еврейским и демократическим государством, принцип всеобщей воинской обязанности и необходимость ликвидации «Хамаса». При этом отмечал, что не видит среди арабских и ультраортодоксальных партий сил, отвечающих этим требованиям. Допускал формирование правительства меньшинства при поддержке других политических сил, включая депутатов «Ликуда», однако исключал свое участие в правительстве Биньямина Нетаньяху, даже на условиях ротации премьер-министра.