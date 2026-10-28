Как СМИ оценивают парламентские выборы в Израиле

Как СМИ оценивают парламентские выборы в ИзраилеНетаньяху может сохранить лидерство партии, но теряет коалиционное преимущество
27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Назвать их состоявшимися по итогам подсчетов более 70% голосов пока не удается – ни один из политических блоков не набирает необходимого большинства в 61 мандат. Правящий блок партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и его ультраправые союзники лидируют и набирают 54 места, а блок во главе с Гади Айзенкотом из оппозиционной центристской партии «Яшар» – 48 мест. Сформировать правительство могут помочь арабские партии, набирающие рекордные 18 мест, однако ни одна из сторон пока не готова вступать в союз с палестинским меньшинством. «Ведомости» собрали главное по оценкам и прогнозам результатов парламентских выборов в Израиле в западных СМИ.
Отсутствие явного победителя
Reuters пишет, что после подсчета примерно 48,4% голосов блок Нетаньяху получает 55 мест, блок Айзенкота – 50 мест, а 15 мест достанутся арабским партиям. Таким образом, обеим сторонам не хватает 61 места, необходимого для большинства в кнессете, состоящем из 120 мест. Пока ни Нетаньяху, ни Айзенкот не заявили о своей победе.
The Washington Post (WP) отмечает, что результат выборов положит начало сезону политической борьбы, в которой арабские партии Израиля, получившие рекордное количество мест в парламенте, могут сыграть решающую роль в преодолении порога большинства в 61 место.
El Pais сообщила, что Нетаньяху побеждает на парламентских выборах, но и теряет позиции. Его ультранационалистические и религиозные партнеры не расширили свою электоральную базу, что делает невозможным для блока достижение 61 места, необходимого для формирования правительства. «Антинетаньяхуовский» блок, состоящий из Айзенкота и его союзников (разнородная смесь еврейских партий, преимущественно правоцентристских и праворадикальных), по предварительным результатам, имеет 48 мест. Два арабских избирательных списка будут необходимы для формирования будущего правительства и, таким образом, для предотвращения второго раунда выборов.
The Guardian пишет, что оппозиция стремилась представить предварительные результаты как поражение блока Нетаньяху. Ранее проведенные экзитполлы показывали, что Айзенкот одержит победу в кнессете с небольшим отрывом, получив большинство мест. Оппозиционер, бывший премьер-министр Яир Лапид заявил: «Блок Нетаньяху потерпел сокрушительное поражение. Это полный крах. Общественность дала им понять, чтобы они убирались прочь».
Политическое будущее Нетаньяху
WP обращает внимание, что эти выборы рассматриваются как референдум по поводу работы Нетаньяху, в том числе по поводу его управления нацбезопасностью и экономикой Израиля в то время, когда страна по-прежнему вовлечена в военные конфликты в Газе, Ливане и Иране и сталкивается с резкой международной критикой.
Испанская El Pais отмечает, что отказ Нетаньяху на посту премьера от создания независимой комиссии по расследованию нарушений безопасности, произошедших 7 октября 2023 г., сильно повлиял на решение израильских избирателей. Избиратели также не забыли о его явном стремлении избежать правосудия, которое стремится привлечь его к ответственности за коррупцию.
The Atlantic сравнивает Нетаньяху с экс-президентом США Ричардом Никсоном. Израильский политик обладает способностью, подобной той, что была у Никсона, – «невероятно усиливаться» каждый раз, когда его политическая карьера объявлялась завершенной. На этот раз группа политиков, сотрудничающих в борьбе за его отставку, разнообразна и внушительна, что сокращает его шансы остаться у власти.
Арабские партии нарастили явку
The Wall Street Journal (WSJ) называет «самым большим сюрпризом» прогнозируемые результаты двух основных арабских партий Израиля, которые увеличили общее количество возможных мест с нынешних 10 до 18. Арабские граждане Израиля составляют около 20% населения страны. Нетаньяху и его союзники обещали не сотрудничать с арабскими партиями для создания коалиции. В то время как Айзенкот заявил, что они будут делать это только при существенных уступках, включая принятие статуса «Хамас» как террористической группировки.
Le Monde сочла арабские партии «единственными победителями» на выборах. Французская газета пояснила, что впервые в истории страны их политическое представительство приближается к их реальной доле в электорате (18%), что нарушает политический баланс – ни одна из двух нынешних коалиций теперь не может быть сформирована без их поддержки. Лидер партии «Раам» заявил, что «замечательная» явка избирателей в арабском сообществе отражает смену чувства отчаяния и разочарования чувством надежды.
Al Jazeera со ссылкой на экс-посла Израиля в США Алона Пинкаса передает, что арабов «нельзя держать в стороне». Дипломат считает, что возглавляемые арабами списки выдвинут требования, которые коалиционное правительство во главе с евреями может не поддержать.
Неопределенность создает риск новой войны
Associated Press (AP) обращает внимание, что роль президента Израиля в основном носит церемониальный характер, но не после объявления результатов выборов. Президенту Исааку Герцогу вскоре предстоит выбрать человека, который, по его мнению, лучше всего подходит для формирования правительства, и поручить ему работу. Обычно этим человеком становится глава партии, получившей наибольшее количество голосов. Нетаньяху со ссылкой на экзитполы заявил, что его «Ликуд» станет крупнейшей партией в следующем парламенте. Обращаясь к сторонникам, он перечислил военные достижения Израиля за последние три года и пообещал завершить начатое против Ирана.
Французская Le Monde предупреждает, что длительные переговоры после выборов позволят Нетаньяху сохраниться на посту главы правительства по мере приближения промежуточных выборов в США. Риск войны с Ираном в связи с этим остается «очень высоким». Возможность ответа Ирана на совместную американо-израильскую атаку добавит еще один фактор в политическую ситуацию, если Израиль окажется под ударом иранских ракет.