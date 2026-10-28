Как СМИ оценивают парламентские выборы в Израиле

27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Назвать их состоявшимися по итогам подсчетов более 70% голосов пока не удается – ни один из политических блоков не набирает необходимого большинства в 61 мандат. Правящий блок партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и его ультраправые союзники лидируют и набирают 54 места, а блок во главе с Гади Айзенкотом из оппозиционной центристской партии «Яшар» – 48 мест. Сформировать правительство могут помочь арабские партии, набирающие рекордные 18 мест, однако ни одна из сторон пока не готова вступать в союз с палестинским меньшинством. «Ведомости» собрали главное по оценкам и прогнозам результатов парламентских выборов в Израиле в западных СМИ.