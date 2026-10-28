«Откровенно и содержательно». Как в мире оценили разговор Путина с евролидерами

«Откровенно и содержательно». Как в мире оценили разговор Путина с евролидерамиДипломатическая инициатива вызвала разногласия среди союзников Украины
- О причинах прямого диалога с Россией
- О разногласиях в Европе
- О реакции Украины и перспективах урегулирования
- О том, кто должен представлять Европу в переговорах
- О содержании разговора и его возможных результатах
Президент России Владимир Путин 27 октября провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Разговор, инициированный финской и норвежской сторонами, продолжался около 90 минут. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине, предстоящие трехсторонние переговоры в Абу-Даби и вопросы европейской безопасности.
В Кремле сообщили, что Путин изложил российскую позицию по украинскому урегулированию и подчеркнул необходимость учета интересов безопасности России. В ходе разговора президент также рассказал о гуманитарной операции в Алешках, организованной при посредничестве США.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию европейских политиков. В Киеве ее приветствовали, тогда как руководство Дании и Швеции усомнилось в целесообразности самостоятельных контактов с Москвой. Зарубежные СМИ обратили внимание на разногласия между союзниками Украины, попытки Европы получить собственную роль в переговорах и отсутствие заметного сближения позиций Москвы и Киева.
Как международная пресса и зарубежные политики оценили разговор Путина со Стуббом и Стёре – в материале «Ведомостей».
О причинах возобновления прямого диалога с Россией
Финская телерадиокомпания Yle рассматривает разговор как важный поворот во внешней политике Финляндии. Журналист Мария Стенроос отмечает, что политические контакты двух стран были фактически заморожены с весны 2022 г., когда занимавший тогда пост президента Саули Ниинистё сообщил Путину о намерении Финляндии вступить в НАТО. По оценке автора, Стубб решил возобновить диалог, поскольку продолжительное отсутствие общения не привело к завершению украинского конфликта.
При этом Yle обращает внимание на неожиданность инициативы и вопросы, которые она вызвала внутри самой Финляндии. Премьер-министр Петтери Орпо подтвердил, что правительство знало о готовящемся разговоре, однако незадолго до этого высказывался против преждевременного возобновления политических контактов с Москвой.
В официальном сообщении канцелярии президента Финляндии говорится, что целью беседы стала прямая передача российскому руководству предложений относительно будущих переговоров по Украине. Разговор был связан с подготовкой нового раунда встреч в Абу-Даби.
Стубб назвал беседу откровенной и содержательной. Он подчеркнул, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией, поэтому завершение конфликта непосредственно затрагивает их безопасность. Президент отметил, что достижение мира требует прямого обсуждения спорных вопросов.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, в свою очередь, заявил о необходимости деэскалации и напомнил о человеческих и материальных последствиях боевых действий, которые будут ощущаться на протяжении нескольких поколений.
Euronews связывает инициативу с растущей готовностью европейских государств самостоятельно участвовать в дипломатических контактах с Москвой. Издание отмечает, что обсуждение состоялось после встречи представителей Украины, США и европейских стран в Осло 20 октября, за которой последовали переговоры американского спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным.
О разногласиях между североевропейскими странами
Euronews называет реакцию редким примером публичных разногласий между североевропейскими государствами, которые обычно придерживаются близких позиций по украинскому конфликту. Премьер-министры Дании и Швеции выступили с критикой самостоятельной дипломатической инициативы Финляндии и Норвегии.
Глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что не понимает, каких результатов Стубб и Стёре рассчитывают добиться подобным способом. По ее словам, разговор не был согласован с остальными европейскими союзниками. Она подчеркнула, что не видит признаков стремления России к миру, и призвала европейские страны действовать сообща.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил сомнения в эффективности прямых переговоров. Он отметил, что не возлагает больших надежд на подобные контакты, поскольку, по его мнению, российский президент не демонстрирует готовности завершить конфликт. Вместе с тем Кристерссон признал, что переговоры могут быть полезны, если приблизят мирное соглашение на приемлемых для Украины условиях.
Французская Le Monde обращает внимание на противоречие между стремлением Стубба и Стёре восстановить дипломатические контакты и опасениями других североевропейских государств относительно нарушения единой позиции. Газета отмечает, что норвежский премьер, несмотря на критику, продолжает считать прямые контакты необходимыми.
Стёре подчеркнул, что европейские страны должны иметь возможность самостоятельно разговаривать с российским руководством, а не полагаться исключительно на дипломатические каналы США. При этом он признал, что в ходе беседы обнаружились значительные разногласия с Путиным.
Вместе с тем Стубб заявил, что североевропейские партнеры были заранее уведомлены о готовящемся разговоре, а после него получили информацию о результатах. Таким образом, претензии Фредериксен касались прежде всего отсутствия согласованного решения о проведении переговоров.
О реакции Украины и перспективах урегулирования
Украинское руководство положительно оценило инициативу Финляндии и Норвегии. Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский поблагодарил Стубба и Стёре за подробный отчет о переговорах и поддержку дипломатических усилий Киева.
The Guardian приводит заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который подтвердил, что разговор был согласован с Киевом. Глава украинского МИДа назвал такой подход правильным и выразил надежду на появление нового импульса в мирном процессе.
По словам Сибиги, Зеленский заранее передал союзникам сигналы для Москвы. Они касались прекращения огня и перспектив прямых переговоров между президентами России и Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также рассказал The Guardian о консультациях, предшествовавших разговору. Он подтвердил, что был проинформирован о планах Стубба и Стёре, а после их беседы с Путиным получил информацию о результатах.
По словам Туска, обе стороны сохранили прежние позиции. При этом Стубб выразил сдержанный оптимизм относительно возможности продвижения переговоров в Абу-Даби. Польский премьер подчеркнул, что дипломатические контакты не меняют позиции европейских государств относительно поддержки Украины и гарантий ее безопасности.
О том, кто должен представлять Европу в переговорах
Итальянское агентство ANSA сообщает, что разговор Стубба и Стёре с Путиным усилил дискуссию о необходимости назначения единого европейского представителя на переговорах по Украине.
Источники в канцелярии премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявили, что ЕС необходимо как можно скорее определить одного или нескольких переговорщиков с четким мандатом. По их словам, европейские страны не могут позволить себе действовать разрозненно, поскольку это грозит дальнейшим ослаблением их влияния на дипломатический процесс.
При этом представители итальянского правительства подчеркнули, что Мелони высоко оценивает деятельность Стубба и Стёре, учитывая положение Финляндии и Норвегии как соседей России и их последовательную поддержку Украины.
ANSA обращает внимание на существующие противоречия между различными европейскими дипломатическими форматами. Стубб и Стёре выступали исключительно от имени своих государств, тогда как вопрос о представителе интересов всего ЕС остается открытым.
Euronews указывает, что Еврокомиссия и Европейский совет работают над формированием совместной переговорной группы. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что целью Брюсселя остается достижение справедливого и устойчивого мира на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит The Guardian, заявил, что полноценное мирное соглашение невозможно без участия Украины и европейских стран. По его мнению, урегулирование затрагивает не только территориальные вопросы, но и будущее системы безопасности Европы.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что дипломатические контакты не должны сопровождаться ослаблением давления на Москву. Он выступил за сохранение санкций и заявил, что именно их усиление, по мнению Таллина, способно побудить Россию к серьезным переговорам.
О содержании разговора и его возможных результатах
Reuters отмечает, что беседа стала редким случаем прямого контакта европейских союзников Украины с Путиным. Агентство связывает инициативу со стремлением европейских стран активнее участвовать в переговорах, проходящих при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.
При этом Reuters обращает внимание на отсутствие заметных изменений в публичной позиции Москвы. В сообщении Кремля по итогам разговора подчеркивалось, что долгосрочное урегулирование возможно лишь при полном учете российских интересов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что разговор не принес ничего нового в отношении перспектив завершения конфликта.
Financial Times сообщает, что разговор был призван подготовить почву для нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Газета связывает прямой диалог со стремлением европейских государств получить влияние на мирный процесс, но обращает внимание на отсутствие согласованного дипломатического подхода.
Финская Yle в своей аналитической публикации рассматривает разговор не только как попытку приблизить завершение конфликта, но и как изменение подхода самой Финляндии к отношениям с Россией. По оценке издания, решение Стубба открывает возможность для восстановления политического диалога после нескольких лет практически полного отсутствия контактов. Вместе с тем самостоятельный характер инициативы выявил разногласия среди европейских партнеров относительно того, когда и на каких условиях следует начинать переговоры с Москвой.