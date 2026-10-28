«Откровенно и содержательно». Как в мире оценили разговор Путина с евролидерами

Финская Yle в своей аналитической публикации рассматривает разговор не только как попытку приблизить завершение конфликта, но и как изменение подхода самой Финляндии к отношениям с Россией. По оценке издания, решение Стубба открывает возможность для восстановления политического диалога после нескольких лет практически полного отсутствия контактов. Вместе с тем самостоятельный характер инициативы выявил разногласия среди европейских партнеров относительно того, когда и на каких условиях следует начинать переговоры с Москвой.