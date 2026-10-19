Повысит ли поддержка Дональда Трампа шансы Биньямина Нетаньяху

Повысит ли поддержка Дональда Трампа шансы Биньямина НетаньяхуПока рейтинги его и оппозиции примерно равны
Президент США Дональд Трамп за девять дней до парламентских выборов в Израиле выразил «полную и безоговорочную» поддержку действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. На своей странице в соцсети Truth Social вечером 18 октября он назвал его «выдающимся премьер-министром, настоящим воином» и «важным партнером» в войне с Ираном. «Если у Израиля будет не тот лидер, то Вашингтону придется делать это самостоятельно [воевать против Ирана], и я не склонен это делать <...> Биби [прозвище Нетаньяху] никогда вас не подведет», – добавил американский лидер.
До сих пор Трамп избегал публичной поддержки того или иного кандидата на парламентских выборах в Израиле. А на вопрос журналистов 13 октября, доверяет ли американский лидер Нетаньяху, ответил, что он не доверяет никому.
Через несколько минут после публикации американского президента Нетаньяху в соцсетях опубликовал видеоподборку с выступлениями Трампа и поблагодарил его за поддержку и совместную работу. Затем в отдельном видеообращении на иврите израильский премьер подчеркнул, что американцам удастся одолеть Иран только с его помощью, а не какого-либо другого израильского кандидата. «В ближайшие два года мы завершим эту работу и ликвидируем иранскую ядерную программу. Либо правые, либо Палестина. Либо правые, либо ядерное оружие», – заключил Нетаньяху.
В другом видео на английском языке Нетаньяху заявил, что США и их союзникам крайне повезло иметь такого американского лидера, как Трамп. Вскоре израильский министр обороны Исраэль Кац назвал поддержку Трампа «важнейшим стратегическим сигналом для будущей безопасности Израиля». Министр финансов и по совместительству лидер крайне правой партии «Религиозный сионизм» (в составе правящей коалиции) Бецалель Смотрич на странице в соцсети Х посоветовал своим согражданам «прислушаться к словам президента крупнейшей в мире сверхдержавы, потому что он прав».
Еще один крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в эфире израильского 14-го канала хоть и поблагодарил Трампа за поддержку израильского премьера, одновременно обвинил Нетаньяху в желании исключить его партию «Оцма Йехудит» из будущего потенциального коалиционного соглашения.
В оппозиции назвали заявления Трампа вмешательством в израильские внутренние дела. Так, лидер центристской партии «Яшар» и бывший начальник генштаба Гади Айзенкот напомнил американскому президенту, что «Израиль – демократическое государство, и только его гражданам решать, кто станет премьер-министром». А бывший премьер-министр, ныне лидер другой центристской партии «Вместе» Нафтали Беннет на пресс-конференции пообещал «хорошо поладить» с Трампом в случае своей победы, несмотря на его поддержку Нетаньяху.
Раскритиковал слова Трампа и американский конгрессмен от демпартии Дэниел Голдман. На странице в Х он указал, что будущее американо-израильских отношений зависит от двухпартийной поддержки в США, а также предупредил о рисках ухудшениях двустороннего сотрудничества, если на выборах 27 октября в Израиле победит нынешняя власть.
Оценить степень влияния Трампа на израильские электоральные процессы пока сложно, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. С одной стороны, Нетаньяху известен в Израиле как человек, умеющий завлечь Трампа во все свои внешнеполитические авантюры. С другой – сепаратные американо-иранские переговоры в разгар совместной войны сильно подкосили рейтинги Трампа в Израиле и одновременно уронили авторитет Нетаньяху как политика, способного обеспечить безусловную поддержку Вашингтона во всех израильских военных начинаниях, рассказал эксперт.
Поддержка Трампа вряд ли повлияет на шансы переизбрания Нетаньяху, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, большинство израильтян воспринимают заявление Трампа как вмешательство во внутренние дела страны. «Текущий электорат «Ликуд» традиционно голосует за те политические силы, которые выступают за достижение безопасности Израиля. В стране мало осталось неопределившихся граждан, поэтому словесные интервенции американского лидера не окажут серьезного влияния. Итоги голосования труднопрогнозируемы», – считает эксперт.
По данным рейтингов, пока ни одна партия в Израиле не может рассчитывать на уверенную победу на парламентских выборах. Согласно опросу общественного мнения, опубликованного 15 октября порталом Zman Yisrael, оппозиционные партии в общей сложности могут получить 54 мандата в кнессете (однопалатный парламент на 120 мест). Правящая коалиция Нетаньяху может рассчитывать на 49 мест, а арабские партии – на 13.
Больше всего мест в парламенте из оппозиционных партий может занять партия «Яшар» – 26 мандатов, второе место в опросном списке пока занимает «Ликуд» премьера Нетаньяху – 20 мандатов, замыкает тройку лидеров центристская партия «Вместе» (11 мест). В начале октября «Яшар» и «Ликуд» могли рассчитывать на 24 и 20 мандатов соответственно.
На рейтинги Нетаньяху негативно повлияли высказывания Трампа о зависимости Израиля от воли американского президента, продолжает Юрк. «В этом контексте отрицательный эффект от поддержки Трампа Нетаньяху может скорее даже перевесить потенциальные политические очки. Тем не менее на результаты выборов в кнессет, скорее всего, повлияют внутриполитические сюжеты», – рассуждает политолог.
По мнению Юрка, победа израильской оппозиции, возможно, приведет к возвращению менее личностных, но более институциализированных и стабильных отношений США с Израилем.