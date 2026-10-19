Повысит ли поддержка Дональда Трампа шансы Биньямина Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп за девять дней до парламентских выборов в Израиле выразил «полную и безоговорочную» поддержку действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. На своей странице в соцсети Truth Social вечером 18 октября он назвал его «выдающимся премьер-министром, настоящим воином» и «важным партнером» в войне с Ираном. «Если у Израиля будет не тот лидер, то Вашингтону придется делать это самостоятельно [воевать против Ирана], и я не склонен это делать <...> Биби [прозвище Нетаньяху] никогда вас не подведет», – добавил американский лидер.