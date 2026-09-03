В Израиле сравнялся рейтинг оппозиции и правящей коалиции

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде не исключил вероятности удержания власти текущей правой коалицией, но фаворитом на выборах он ее не назвал. По мнению востоковеда, главной опасностью для Нетаньяху может стать не только снижение его рейтингов, но и возможное непрохождение избирательного барьера мелкими движениями, входящими в коалицию. При этом оппозиции на выборах будет гораздо проще набрать большее количество мандатов, чем договориться о составе кабинета министров, предположил эксперт: «Многие ключевые члены оппозиции расходятся по палестинскому вопросу, службы ультраортодоксов в армии и допустимости сотрудничества с арабскими партиями. При этом, если оппозиция получит меньше 60 мандатов, им придется договариваться либо с арабским списком, либо переманивать на свою сторону религиозные или правоцентристские партии».