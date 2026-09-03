В Израиле сравнялся рейтинг оппозиции и правящей коалиции

В Израиле сравнялся рейтинг оппозиции и правящей коалицииПобеда Биньямина Нетаньяху не исключается
Правящая правая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционные партии могут рассчитывать на одинаковое количество мест в кнессете по итогам запланированных на 27 октября парламентских выборов в Израиле, следует из опроса общественного мнения, опубликованного вечером 2 сентября «13 каналом». По его данным, если бы голосование состоялось сегодня, то два потенциальных избирательных блока могли бы получить по 53 мандата из 120, а арабские партии увеличили бы свое представительство с 10 до 14 мест. На данный момент правящая коалиция располагает 60 мандатами.
Как передает «13 канал», по опросам на прошлой неделе, израильская оппозиция и арабские партии могли рассчитывать на 57 и 15 мандатов соответственно, тогда как правая коалиция – на 48 мест. На телеканале предположили, что эти изменения могли произойти из-за поддержки Нетаньяху новой правой партией «Народ Израиля», основанной отставным генералом Офером Винтером, а также из-за слияния крайне правой партии «Религиозный сионизм» министра финансов Бецалеля Смотрича с не представленной в парламенте партией «Зеут». При этом партия «Ликуд» самого Нетаньяху увеличила рейтинг с 19 до 21 мандата (в парламенте 32 мандата).
Вероятность успешного формирования устойчивой коалиции пока остается низкой как для правительственных, так и для оппозиционных партий, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, слабым местом для оппозиции, которая объединяет партии всего израильского политического спектра, остается ее разнородность. Поддержка арабских партий – другой сложный в Израиле вопрос в силу его политизированности, заметила Самарская. Значительная часть правых партий занимается активной делегитимизацией любого подобного партнерства. Но без поддержки арабского блока формирование коалиции будет крайне затруднительным.
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде не исключил вероятности удержания власти текущей правой коалицией, но фаворитом на выборах он ее не назвал. По мнению востоковеда, главной опасностью для Нетаньяху может стать не только снижение его рейтингов, но и возможное непрохождение избирательного барьера мелкими движениями, входящими в коалицию. При этом оппозиции на выборах будет гораздо проще набрать большее количество мандатов, чем договориться о составе кабинета министров, предположил эксперт: «Многие ключевые члены оппозиции расходятся по палестинскому вопросу, службы ультраортодоксов в армии и допустимости сотрудничества с арабскими партиями. При этом, если оппозиция получит меньше 60 мандатов, им придется договариваться либо с арабским списком, либо переманивать на свою сторону религиозные или правоцентристские партии».
Потенциально базу для будущего коалиционного соглашения после выборов могут составить два ключевых в стране правых политика – Нетаньяху и лидер центристской партии «Яшар» бывший начальник генштаба Гади Айзенкот, допустил завотделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов. «Пока между ними есть острые разногласия. Сохраняются интриги относительно службы ультраортодоксов в армии и судебной реформы. Но ключевым фактором является эскалация с Ираном, ситуация в Газе и Ливане – израильское общество пока не готово к каким-либо компромиссам по этим вопросам, что мешает условно левому флангу успешно противостоять условному правому блоку», – рассказал эксперт.
В ходе предвыборной кампании проблемы также испытывает и Нетаньяху. Как пишет Financial Times, израильский премьер на данный момент не может уговорить крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира продолжить сотрудничество с его коалицией, что потенциально может поставить под угрозу его шансы на переизбрание. Кроме того, Бен-Гвир и его партия «Еврейская сила» отказываются объединяться с идеологически близким движением «Религиозный сионизм» Смотрича в преддверии завершения регистрации партийных списков в избирательной комиссии.
Партия «Еврейская сила» Бен-Гвира и без сотрудничества с Нетаньяху теоретически может рассчитывать на достаточное количество голосов, полагает Самарская. Более того, политик потенциально может укрепить свои позиции в том числе за счет открытого противостояния израильскому премьеру, отметила политолог. «Для Нетаньяху критически важно получить поддержку со стороны его текущих партнеров по коалиции. Бен-Гвир, напротив, чувствует себя увереннее, так как он сумел за счет партнерства с правящей коалицией легитимизировать себя. Тем не менее для «Еврейской силы» союз с Нетаньяху по-прежнему политически значим – это во многом объясняет устойчивость текущей коалиции», – говорит Самарская.
Бен-Гвир отказывается объединяться со Смотричем из-за борьбы за лидерство, а также глубокой личной неприязни, заметил Садыгзаде. Смотрич опирается прежде всего на организованную национально-религиозную среду и поселенческое движение, тогда как Бен-Гвир обращается к молодежи, периферии, традиционным и восточным евреям, считает эксперт.