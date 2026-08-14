Трамп может не поддержать Нетаньяху на предстоящих выборах
Президент США Дональд Трамп воздерживается от поддержки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за низких рейтингов премьер-министра Израиля, об этом сообщил портал Axios.
По словам портала, нынешняя партия Нетаньяху занимает от 49 до 53 мест в Конгрессе, в то время как оппозиционные силы – от 67 до 70 мест. При этом у главного начальника Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) Гади Эйзенкота, более высокие рейтинги.
Axios подчеркивает, что для Трампа выборы в Израиле – инструмент реализации собственных политических планов на Ближнем Востоке, в том числе и реализация Совета мира по Газе и организация переговоров между Ливаном и Израилем. Как заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома, внутриполитические игры в Израиле не смогут помешать США реализовать региональную повестку.
Отмечается, что последним эпизодом, обострившим отношения премьера Израиля и президента США, стало неприятие Нетаньяху плана Трампа в Газе для разоружения ХАМАС. В Белом доме такое заявление было расценено как политическая игра.
В июне партия «Ликуд» сообщила, что Нетаньяху намерен баллотироваться на пост премьер-министра Израиля. Выборы состоятся в октябре 2026 г.