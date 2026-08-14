Трамп может не поддержать Нетаньяху на предстоящих выборах

Axios подчеркивает, что для Трампа выборы в Израиле – инструмент реализации собственных политических планов на Ближнем Востоке, в том числе и реализация Совета мира по Газе и организация переговоров между Ливаном и Израилем. Как заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома, внутриполитические игры в Израиле не смогут помешать США реализовать региональную повестку.