Израиль вновь наносит удары по югу Ливана

Сообщается, что израильские авиаудары были нанесены по нескольким районам, указанным в предупреждении, в том числе по деревням Рихан и Суджуд, расположенным недалеко от города Набатия. Незадолго до начала ударов армия Израиля призвала жителей этих районов немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани, которая находится примерно в 45 км от границы с Израилем.