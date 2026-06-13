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Главная / Политика /

Израиль вновь наносит удары по югу Ливана

Ведомости

Армия Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по югу Ливана после предупреждения об эвакуации жителей 20 населенных пунктов. Об этом сообщила Al Arabiya.

Сообщается, что израильские авиаудары были нанесены по нескольким районам, указанным в предупреждении, в том числе по деревням Рихан и Суджуд, расположенным недалеко от города Набатия. Незадолго до начала ударов армия Израиля призвала жителей этих районов немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани, которая находится примерно в 45 км от границы с Израилем.

В мае израильские военные объявили все районы к югу от реки Захрани зонами боевых действий. С тех пор армия Израиля регулярно наносит удары по этой территории.

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Политика / Международные новости

11 июня Haaretz со ссылкой на минздрав Ливана писал, что не менее 30 человек погибли и 92 получили ранения в результате ударов армии Израиля за сутки. По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек. На фоне продолжающихся ударов президент Ливана, по информации издания, проводит переговоры с представителями Ватикана и послом США, пытаясь предотвратить возможную атаку Израиля на христианский квартал города Тир.

8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив отверг предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану и продолжит операции против «Хезболлы». Тогда Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы.

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