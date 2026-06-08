Израиль отверг предупреждение Ирана не атаковать Ливан
Израиль отверг предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану и продолжит операции против «Хезболлы». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит действовать против ливанской шиитской группировки и будет наносить удары по Бейруту в случае атак на северные районы страны. «Дахия в Бейруте будет рассматриваться так же, как населенные пункты на севере Израиля», – заявил Кац.
Министр подчеркнул, что «любая атака на северные населенные пункты приведет к удару по Дахии».
Кац также заявил, что Израиль «категорически отвергает угрозы Ирана». «Любая попытка Ирана связать Ливан и Иран и атаковать Израиль встретит мощный ответ, как это произошло вчера», – сказал глава израильского военного ведомства.
8 июня Ynet писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял просьбу президента США Дональда Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану,
8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответных действий, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. В ответ Иран объявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил, что в случае продолжения «агрессии» последуют «более суровые и сокрушительные меры».